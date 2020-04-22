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В Беларуси проходит республиканский мониторинг учреждений здравоохранения по готовности работы в период эпидемического подъёма COVID-19

22.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Беларуси проходит республиканский мониторинг учреждений здравоохранения по готовности работы в период эпидемического подъёма COVID-19.

В Беларуси проходит республиканский мониторинг учреждений здравоохранения по готовности работы в период эпидемического подъёма COVID-19
В Беларуси проходит республиканский мониторинг учреждений здравоохранения по готовности работы в период эпидемического подъёма COVID-19
На прошлой неделе республиканская рабочая группа в составе главного внештатного инфекциониста Минздрава Игоря Карпова, главного внештатного анестезиолога-реаниматолога Минздрава Александра Дзядзько, заведующего кафедрой инфекционных болезней БелМАПО Юрия Горбича и других ведущих специалистов провели мониторинг учреждений здравоохранения Минска, Витебской, Минской и Брестской областей. Проблемные вопросы обсуждены в режиме видеоконференции с главными врачами больниц районов. Приняты необходимые управленческие решения с представителями исполкомов. Вчера республиканская группа ведущих инфекционистов, анестезиологов-реанисатологов, эпидемиологов посетила учреждения здравоохранения Буда-Кошелево и Гомеля. Специалисты провели консилиумы для сложных пациентов. Особое внимание уделено защищённости медработников всех уровней.

По информации официального канала Министерства здравоохранения РБ

 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Беларуси проходит республиканский мониторинг учреждений здравоохранения по готовности работы в период эпидемического подъёма COVID-19. На прошлой...
 
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