Тимати выполнил жестокое задание Ивлеевой в прямом эфире

Источник материала: ОНТ

Российский рэпер Тимати выполнил в эфире Instagram задание ведущей Анастасии Ивлеевой и проколол себе губу иглой, сообщает «Пятый канал».

В период самоизоляции стали популярны прямые эфиры. Знаменитости устраивают баттлы, придумывая друг другу эпатажные задания. Во время эфира с Тимати в Instagram ведущая программы «Орел и решка» Анастасия Ивлеева сначала предложила ему сделать себе пирсинг любой части тела зубочисткой. Рэпер отказался, аргументировав это тем, что данный «инструмент» не гигиеничен. Тимати отдал предпочтение игле от шприца и проколол себе губу. «Все, было, было! Убирай это с экрана!» – попросила ведущая, увидев, как рэпер выполняет ее задание. Количество зрителей эфира в этот момент было свыше 450 тысяч человек.

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