Селёдка по-кобрински  от «ЮдисИнвест»

Источник материала: Кобринский вестник

Вареная картошка, зажарка с лучком в сочетании с ароматной селёдочкой присутствует на обеденном столе практически в каждой белорусской семье. Не все покупатели знают, что широкий ассортимент рыбных закусок: пресервы, нежное филе в различных заливках, пряную мойву, золотистую копчёную скумбрию –производят в Кобрине.





Переработчики рыбы и морепродуктов Наталия Яналиева и Ирина Веретенникова.

Переработчик рыбы – молодая, но перспективная компания ООО «ЮдисИнвест» – выпускает более 60 наименований продукции из российского, норвежского, литовского сырья. Весь объём уходит на внутренний рынок Республики Беларусь, хотя уже сегодня есть некоторые планы по экспорту.

– Работают две площадки: небольшой цех в Кобрине, который мы открыли 7 лет назад, и завод в Шеметовке, где сегодня находятся основные производственные площади, – рассказывает директор предприятия Дмитрий Карасюк и предлагает посмотреть производство.

Двухэтажное здание в Шеметовке – пустовавший комплекс бывшего сельскохозяйственного предприятия – «ЮдисИнвест» купило в июне 2017 года. Приобретение позволило в несколько раз увеличить объёмы производства. Работникам теперь даже не верится, что были времена, когда на предприятии перерабатывали всего 1 т рыбы в сутки. К сегодняшнему дню эти показатели выросли в 10 раз.

Рыба поступает на предприятие в виде замороженных тушек, упакованных в плотные вакуумные пакеты. Сами пакеты — в прямоугольных картонных коробках. Рыба подвергается разморозке, разделке в зависимости от желаемого продукта, солению, затем упаковывается по определённой технологии с применением разнообразных заливок либо отправляется на копчение в специально спроектированные для этих целей печи.





Начальник цеха переработки рыбы Дмитрий Тимановский.

Рядом с рыбоперерабатывающим цехом появился специально оборудованный склад для хранения сырья и готовой продукции. В 2019 году был запущен цех углублённой переработки рыбы, где оставшееся от основного производства сырьё измельчается в специальной машине – пастоприготовителе, смешивается с зерном, затем попадает в экструдор, где при высокой температуре под давлением подвергается гранулированию. Готовый рыбозерновой корм для животных, обладающий высокими питательными качествами, уже оценили люди, занимающиеся выращиванием свиней и птицы на собственных подворьях.

Идёт работа над расширением ассортимента готовой продукции. Со дня на день будет запущена линия по производству рыбных кабаносов – тоненьких длинных колбасок из сёмги. Для их изготовления приправленный специями фарш помещают в съедобную коллагеновую оболочку, после чего продукт проходит три стадии — созревание, копчение, сушку.

Копчение рыбных продуктов – особый процесс. Здесь нет места жидкому дыму. Технологии позаимствованы на одном из авторитетнейших рыбоперерабатывающих предприятий бывшего Советского Союза.

Сегодня в ООО «ЮдисИнвест» работает более 50 человек. Площади позволяют построить ещё один цех и наладить выпуск шпротов. Пробные партии этого продукта уже были выпущены и получили высокую оценку за свой внешний вид и вкусовые качества.

– Бизнес сегодня можно делать даже в маленьких населённых пунктах, – уверен Дмитрий Карасюк. – Главное не бояться трудностей и подходить к делу с умом и энтузиазмом.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

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