ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Селёдка по-кобрински  от «ЮдисИнвест»

22.04.2020 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

Вареная  картошка, зажарка с лучком в сочетании с ароматной селёдочкой присутствует на обеденном столе практически в каждой белорусской семье. Не все покупатели знают, что широкий ассортимент рыбных закусок: пресервы, нежное филе в различных заливках, пряную мойву, золотистую копчёную скумбрию  –производят в Кобрине.

Селёдка по-кобрински  от «ЮдисИнвест»

Переработчики рыбы и морепродуктов Наталия Яналиева и Ирина Веретенникова.

Переработчик рыбы – молодая, но перспективная компания ООО «ЮдисИнвест»  – выпускает более 60 наименований продукции из российского, норвежского, литовского сырья. Весь объём уходит на внутренний рынок Республики Беларусь, хотя уже сегодня есть некоторые планы по экспорту.

– Работают две площадки: небольшой цех в Кобрине, который мы открыли 7 лет назад, и завод в Шеметовке, где сегодня находятся основные производственные площади, – рассказывает директор предприятия Дмитрий Карасюк и предлагает посмотреть производство.

Двухэтажное здание  в Шеметовке – пустовавший комплекс бывшего сельскохозяйственного предприятия  – «ЮдисИнвест» купило в июне 2017 года. Приобретение позволило в несколько раз увеличить объёмы производства.  Работникам теперь даже не верится, что были времена, когда на предприятии перерабатывали всего 1 т рыбы в сутки. К сегодняшнему дню  эти показатели выросли в 10 раз.

Рыба поступает на предприятие в виде замороженных тушек, упакованных в плотные вакуумные пакеты. Сами пакеты — в прямоугольных картонных коробках. Рыба подвергается  разморозке,  разделке в зависимости от желаемого продукта, солению, затем  упаковывается по определённой технологии с применением разнообразных заливок либо отправляется на копчение в специально спроектированные для этих целей печи.

Селёдка по-кобрински  от «ЮдисИнвест»

Начальник цеха переработки рыбы Дмитрий Тимановский.

Рядом с рыбоперерабатывающим цехом появился специально оборудованный склад  для хранения сырья и готовой продукции. В 2019 году был запущен  цех углублённой переработки рыбы, где оставшееся от основного  производства сырьё измельчается в специальной машине – пастоприготовителе, смешивается с зерном, затем попадает в экструдор, где при высокой температуре под  давлением  подвергается гранулированию. Готовый рыбозерновой корм для животных, обладающий высокими питательными качествами, уже оценили люди, занимающиеся выращиванием свиней и  птицы на собственных подворьях.

Идёт  работа над расширением ассортимента готовой продукции. Со дня на день будет запущена линия по производству рыбных кабаносов  – тоненьких длинных колбасок из сёмги. Для их изготовления приправленный специями фарш помещают в съедобную коллагеновую оболочку, после чего продукт  проходит три стадии — созревание, копчение, сушку.

Копчение рыбных продуктов – особый процесс. Здесь нет места  жидкому дыму. Технологии позаимствованы на одном из авторитетнейших рыбоперерабатывающих предприятий бывшего Советского Союза.

Сегодня в ООО «ЮдисИнвест»  работает более 50 человек. Площади позволяют построить ещё один цех и наладить выпуск шпротов. Пробные партии этого продукта уже были выпущены и получили высокую оценку за свой внешний вид и вкусовые качества.

– Бизнес сегодня можно делать даже в маленьких населённых пунктах, – уверен Дмитрий Карасюк. – Главное  не бояться трудностей и подходить к делу с умом и энтузиазмом.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

Фото  автора.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Селёдка по-кобрински  от «ЮдисИнвест»
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно, игроки из каких стран самые востребованные на мировом футбольном рынке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика