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Активисты БМООСП (Шилко Дарья Дзержинский район)

22.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Первый конкурс, в котором приняла участие эта девочка – спасение на водах. Именно после этого конкурса у нее и у работников службы МЧС Дзержинского появилась обоюдная любовь.

Уже более трех лет года она активничает в рядах Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных. За это время она показала себя с наилучшей стороны. Принимает участие во всех мероприятиях и акциях, проводимых под эгидой данной организации. Гордится тем, что в 2019 году все-таки попала в сборную района и приняла участие в областном слете юных спасателей - пожарных. Безусловно данное мероприятие и стало для Даши самым запоминающимся.

Конкурсы, дискотеки, новые знакомства - это навсегда останется в ее памяти. Единственное, о чем она сожалеет, так это то, что ранее не получалось попасть на туристический слет из-за большей загруженности в учебе, которая отнимает очень много времени. Даша мечтает стать спасателем, однако ее выбранная профессия предполагает не меньшую самоотдачу, она остановилась на выборе медицинского работника. В этом году у ее предстоит один из самых главных экзаменов жизни – поступление.

Без ее участия не обходится ни одно школьное мероприятие, но не смотря на ее занятость она всегда готова прийти на помощь спасателям и принять участие во всем, что ей предлагают.

В свободное время Даша занимается плаваньем, читает книги, повышает уровень саморазвития и встречается с друзьями.









 
Теги: знакомства
 
 
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Первый конкурс, в котором приняла участие эта девочка – спасение на водах. Именно после этого конкурса у нее и у работников службы МЧС...
 
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