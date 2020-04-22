Республиканская профилактическая акция «Открой сезон без нарушений!»

Источник материала: Новости Дзержинска

С 24 апреля по 4 мая Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию «Открой сезон без нарушений!». Акция стартует с одноименного Единого дня безопасности дорожного движения, который традиционно проходит по всей стране в последнюю пятницу месяца.

С началом теплого сезона обостряется проблема травматизма водителей и пассажиров двухколесного транспорта. В этом году в связи с аномально теплой зимой мотоциклисты выехали на дороги еще в феврале. Как результат – за 3 месяца по вине водителей мототранспорта случилось 12 аварий, в которых 2 человека погибли и 11 травмированы.

Во время акции пройдут мероприятия, направленные на разъяснение правил безопасной езды на мотоциклах и мопедах, формирование взаимовежливых отношений на дорогах. Во взаимодействии с руководителями мотоклубов будет организована профилактическая работа по повышению дисциплинированности и культуры вождения владельцев мототранспорта.

Запланированы рейдовые мероприятия с использованием гласного, негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с привлечением мотопатрулей. Повсеместно сотрудники ГАИ отработают автодороги и населенные пункты, чтобы предупредить нарушения со стороны водителей мототранспорта. Рейдовые группы будут выявлять бесправников, исключать из участия в дорожном движении незарегистрированный мототранспорт и имеющий конструктивные изменения.