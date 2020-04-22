ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Республиканская профилактическая акция «Открой сезон без нарушений!»

22.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

С 24 апреля по 4 мая Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию «Открой сезон без нарушений!». Акция стартует с одноименного Единого дня безопасности дорожного движения, который традиционно проходит по всей стране в последнюю пятницу месяца.

С началом теплого сезона обостряется проблема травматизма водителей и пассажиров двухколесного транспорта. В этом году в связи с аномально теплой зимой мотоциклисты выехали на дороги еще в феврале. Как результат – за 3 месяца по вине водителей мототранспорта случилось 12 аварий, в которых 2 человека погибли и 11 травмированы.

Во время акции пройдут мероприятия, направленные на разъяснение правил безопасной езды на мотоциклах и мопедах, формирование взаимовежливых отношений на дорогах. Во взаимодействии с руководителями мотоклубов будет организована профилактическая работа по повышению дисциплинированности и культуры вождения владельцев мототранспорта.

Запланированы рейдовые мероприятия с использованием гласного, негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с привлечением мотопатрулей. Повсеместно сотрудники ГАИ отработают автодороги и населенные пункты, чтобы предупредить нарушения со стороны водителей мототранспорта. Рейдовые группы будут выявлять бесправников, исключать из участия в дорожном движении незарегистрированный мототранспорт и имеющий конструктивные изменения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 24 апреля по 4 мая Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию «Открой сезон без нарушений!». Акция стартует с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кошка показала хозяйке, как нужно петь, и рассмешила соцсети (ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика