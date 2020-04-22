В Беларуси планируют упростить получение гражданства

Источник материала: Ежедневник

Льготные условия могут быть предоставлены иностранцам, которые получают в стране профессиональное образование. Это предусмотрено поправками в закон о гражданстве Республики Беларусь.

Упрощенный порядок приобретения белорусского гражданства планируется предоставить иностранцам, которые получают в стране профессиональное образование, сообщила член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Мария Василевич. По ее словам, срок, в течение которого человек должен непрерывно проживать в Беларуси, сокращается с семи до пяти лет.

Льготным порядком получения гражданства смогут воспользоваться и те, кто получил в Беларуси высшее образование и работает в стране не менее трех лет. Предполагается, что упрощенный порядок распространят на иностранцев, которые состоят в браке с белорусами не менее трех лет, имеют детей, граждан Беларуси. «Эти новшества направлены на то, чтобы повысить привлекательность системы образования, привлечь новых студентов для дальнейшего формирования человеческого капитала», - отметила депутат.

Еще одно новшество касается восстановления в гражданстве. «Восстановление белорусского гражданства в упрощенном порядке, без выхода из имеющегося иностранного гражданства, по законопроекту предусмотрено для лиц, достигших 18-летнего возраста и вернувшихся на постоянное проживание в Беларусь», - рассказала парламентарий агентству БелТА .

Поправки предусматривают также, что утрачивать белорусское гражданство будут лица, которые участвовали в террористической или другой экстремистской деятельности с причинением тяжкого вреда интересам Беларуси. «Но планируется, что это будет распространяться только на тех, кто приобрел гражданство не по рождению. Подобные нормы существуют в законодательстве США, Австрии, Великобритании, Франции», - добавила Мария Василевич.

Поправки планируется рассмотреть в первом чтении на весенней сессии Палаты представителей.