Прояснились обстоятельства загадочного ДТП на Партизанском. Пьяный сбил женщину

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: 70-летний брестчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,2 промилле), управлял автомобилем «Сузуки Вагон», и двигался по проспекту Партизанскому в направлении к улице Московской.





Напротив дома №336/1, мужчина выехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода, 48-летнюю горожанку, которая двигалась по тротуару.





В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована.





По фактам ДТП проводятся проверки.