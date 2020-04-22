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Прояснились обстоятельства загадочного ДТП на Партизанском. Пьяный сбил женщину
22.04.2020 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: 70-летний брестчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,2 промилле), управлял автомобилем «Сузуки Вагон», и двигался по проспекту Партизанскому в направлении к улице Московской.
Напротив дома №336/1, мужчина выехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода, 48-летнюю горожанку, которая двигалась по тротуару.
В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована.
По фактам ДТП проводятся проверки.
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По предварительной информации: 70-летний брестчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,2 промилле), управлял автомобилем «Сузуки Вагон», и двигался по...
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