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«Это всё легко и доступно». Как пользоваться сервисом «Оплати» и покупать билеты с помощью своего смартфона
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оплата без контакта. Купить электронный талончик на проезд в общественном транспорте уже возможно во всех областных городах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 апреля смелый шаг в сторону инноваций сделал Брест, буквально на днях систему запустят и в Кобрине.
Мобильное приложение «Оплати» – разработка от лидера IТ-рынка страны резидента ПВТ компании LWO и «Белинвестбанка» – меняет подходы и отношение к нашей жизни и расчетам. Все, что мы привыкли носить в кошельке – дисконтные карты, мелочь, наличность – теперь вмещает смартфон.
Всего несколько кликов – и все, билет получен, все очень просто.
Ежедневно белорусы покупают около 4 тысяч смарт-билетов в системе «Оплати». Все больше городов присоединяются к бесконтактной оплате проезда в общественном транспорте. «Оплати» теперь и в Бресте.
Вадим Кравчук, первый заместитель председателя Брестского горисполкома:
Чтобы оплатить свой проезд, пассажиру достаточно скачать бесплатное приложение и пополнить его с карты любого банка, без процентов и комиссии.
Павел Забавский, директор Брестского автобусного парка:
В день около 180 тысяч брестчан передвигаются по городу на общественном транспорте. Больше половины выбирают автобусы. Бесконтактная оплата уже доступна на двух маршрутах. Дальше – больше.
Алексей Жогал, директор Брестгортранса:
Алексей Копацкевич, старший контролер-ревизор:
Для брестских контролеров у разработчиков отдельное приложение «Оплати. Контролер». Теперь даже если смартфон разрядился, по номеру мобильного пассажира проверяющий увидит купленный билет.
Андрей Сокирко, заместитель председателя правления «Белинвестбанка»:
Кроме того, я думаю, что это технологию мы замасштабируем и в другие парки. Я думаю, она приживется и будет удобна для всех.
Работа с приложением приносит обоюдную выгоду: пассажиры получают альтернативный способ оплаты, а автопарки – прозрачную информацию по объемам перевозок и актуальности маршрутов.
Олег Кондратенко, директор LWO, член Совета по развитию цифровой экономики:
Представить человека без смартфона сегодня также сложно, как и без банковского счета. Правда, его открытие всегда сопряжено с заполнением большого количества бумаг. Чтобы сделать процесс регистрации электронного кошелька простым, после скачивания приложение попросит ввести только личный номер.
Кирилл Талейко, заместитель директора по техническим вопросам LWO:
Люди скачивают приложение транспорта, и у них вопросы: «Зачем мне для покупки талона предъявлять паспорт?» Не для покупки талона, а для того, чтобы вы могли делать подарки своим близким, чтобы вы могли оплачивать платежи ЕРИП, чтобы могли делать любые финансовые операции с помощью ваших электронных денег.
«Оплати» – это своеобразная финансовая вселенная в твоем смартфоне. По желанию, ты можешь в нее перенести свои контакты, любимые магазины, общение и бесплатную передачу денег в чате.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
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«Это всё легко и доступно». Как пользоваться сервисом «Оплати» и покупать билеты с помощью своего смартфона
Новости Беларуси. Оплата без контакта. Купить электронный талончик на проезд в общественном транспорте уже возможно во всех областных городах страны, сообщили в...
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