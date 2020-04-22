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«Это всё легко и доступно». Как пользоваться сервисом «Оплати» и покупать билеты с помощью своего смартфона

22.04.2020 22:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оплата без контакта. Купить электронный талончик на проезд в общественном транспорте уже возможно во всех областных городах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 апреля смелый шаг в сторону инноваций сделал Брест, буквально на днях систему запустят и в Кобрине.

«Это всё легко и доступно». Как пользоваться сервисом «Оплати» и покупать билеты с помощью своего смартфона

Мобильное приложение «Оплати» – разработка от лидера IТ-рынка страны резидента ПВТ компании LWO и «Белинвестбанка» – меняет подходы и отношение к нашей жизни и расчетам. Все, что мы привыкли носить в кошельке – дисконтные карты, мелочь, наличность – теперь вмещает смартфон.

Кристина Протосовицкая продолжит.

«Это всё легко и доступно». Как пользоваться сервисом «Оплати» и покупать билеты с помощью своего смартфона

Всего несколько кликов – и все, билет получен, все очень просто.

Ежедневно белорусы покупают около 4 тысяч смарт-билетов в системе «Оплати». Все больше городов присоединяются к бесконтактной оплате проезда в общественном транспорте. «Оплати» теперь и в Бресте.

«Это всё легко и доступно». Как пользоваться сервисом «Оплати» и покупать билеты с помощью своего смартфона

Вадим Кравчук, первый заместитель председателя Брестского горисполкома:
Мы также рассматриваем развитие и внедрение такой карты, как «карта горожанина», которая позволит не только рассчитаться в общественном транспорте, но также и нашим гостям Бреста непосредственно рассчитываться в объектах торговли, общественного питания, в гостиничных комплексах, музеях и в ряде других объектов, где будет весь спектр услуг сразу со скидками и возможностью рассчитаться в электронном варианте.

«Это всё легко и доступно». Как пользоваться сервисом «Оплати» и покупать билеты с помощью своего смартфона

Чтобы оплатить свой проезд, пассажиру достаточно скачать бесплатное приложение и пополнить его с карты любого банка, без процентов и комиссии.

«Это всё легко и доступно». Как пользоваться сервисом «Оплати» и покупать билеты с помощью своего смартфона

Павел Забавский, директор Брестского автобусного парка:
Очень выгодно внедрение этого приложения. Мы не тратим ни копейки денег на его внедрение и сопровождение и при этом буквально получаем прозрачное движение денег. То, что оплачено в автобусе, поступает на автобусный парк.

В день около 180 тысяч брестчан передвигаются по городу на общественном транспорте. Больше половины выбирают автобусы. Бесконтактная оплата уже доступна на двух маршрутах. Дальше – больше.

«Это всё легко и доступно». Как пользоваться сервисом «Оплати» и покупать билеты с помощью своего смартфона

«Это всё легко и доступно». Как пользоваться сервисом «Оплати» и покупать билеты с помощью своего смартфона

Алексей Жогал, директор Брестгортранса:
В среднем, в месяц выявляется порядка 1500 безбилетных пассажиров. Поэтому такие системы помогут в дальнейшем минимизировать это количество.

«Это всё легко и доступно». Как пользоваться сервисом «Оплати» и покупать билеты с помощью своего смартфона

Алексей Копацкевич, старший контролер-ревизор:
У нас каждому контролеру выдали штрихкоды специальные, по которым мы проверяем. Получается, ему также надо просканировать штрихкод, и в телефоне высвечивается: «Оплачено». Показывается время, последние четыре цифры мобильного телефона. Это все легко и доступно.

«Это всё легко и доступно». Как пользоваться сервисом «Оплати» и покупать билеты с помощью своего смартфона

«Это всё легко и доступно». Как пользоваться сервисом «Оплати» и покупать билеты с помощью своего смартфона

Для брестских контролеров у разработчиков отдельное приложение «Оплати. Контролер». Теперь даже если смартфон разрядился, по номеру мобильного пассажира проверяющий увидит купленный билет.

«Это всё легко и доступно». Как пользоваться сервисом «Оплати» и покупать билеты с помощью своего смартфона

Андрей Сокирко, заместитель председателя правления «Белинвестбанка»:
Подходя к автобусу, к маршруту, с помощью мобильного телефона, приложения контролера они могут заблокировать возможность продажи билетов в данном автобусе, таким образом вычислить тех зайцев, которые реально не заплатили за билет, сев в автобус.

Кроме того, я думаю, что это технологию мы замасштабируем и в другие парки. Я думаю, она приживется и будет удобна для всех.

Работа с приложением приносит обоюдную выгоду: пассажиры получают альтернативный способ оплаты, а автопарки – прозрачную информацию по объемам перевозок и актуальности маршрутов.

«Это всё легко и доступно». Как пользоваться сервисом «Оплати» и покупать билеты с помощью своего смартфона

Олег Кондратенко, директор LWO, член Совета по развитию цифровой экономики:
Как только пассажир приобретает билет, деньги поступают на электронный кошелек автопарка. Здесь нет никаких посредников. Это внутри одной системы. Это замкнутый контур, и он находится технологически в двойной оболочке защиты. Потому что с одной стороны это электронные деньги на электронных кошельках, а затем вся эта система находится в экосистеме «Беливестбанка». Нет никаких временных издержек. За счет того, что это внутри одной системы и идет снижение стоимости одной транзакции, соответственно, это позволяет бизнесу предлагать более выгодные условия.

«Это всё легко и доступно». Как пользоваться сервисом «Оплати» и покупать билеты с помощью своего смартфона

Представить человека без смартфона сегодня также сложно, как и без банковского счета. Правда, его открытие всегда сопряжено с заполнением большого количества бумаг. Чтобы сделать процесс регистрации электронного кошелька простым, после скачивания приложение попросит ввести только личный номер.

«Это всё легко и доступно». Как пользоваться сервисом «Оплати» и покупать билеты с помощью своего смартфона

Кирилл Талейко, заместитель директора по техническим вопросам LWO:
Это ключ для поиска вас в банковском мире. Можно по-другому. Можно начать с фамилии, с места рождения, можно начать еще с чего-то, но тогда процесс будет очень долгим и тогда точно до конца никто не дойдет.

Люди скачивают приложение транспорта, и у них вопросы: «Зачем мне для покупки талона предъявлять паспорт?» Не для покупки талона, а для того, чтобы вы могли делать подарки своим близким, чтобы вы могли оплачивать платежи ЕРИП, чтобы могли делать любые финансовые операции с помощью ваших электронных денег.

«Оплати» – это своеобразная финансовая вселенная в твоем смартфоне. По желанию, ты можешь в нее перенести свои контакты, любимые магазины, общение и бесплатную передачу денег в чате.

«Это всё легко и доступно». Как пользоваться сервисом «Оплати» и покупать билеты с помощью своего смартфона

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Громоздкий пухлый кошелек – десяток дисконтных карт, мелочь на перекус и проезд, «нездоровая» сегодня наличность – все это можно оставить в прошлом. Теперь с помощью приложения вы можете делать подарки друзьям или помогать больным детям. Клик в обмен на добро.

* На правах рекламы

«Это всё легко и доступно». Как пользоваться сервисом «Оплати» и покупать билеты с помощью своего смартфона

Люди в материале: Кристина Протосовицкая, Вадим Кравчук, Павел Забавский, Алексей Жогал, Алексей Копацкевич, Андрей Сокирко, Олег Кондратенко, Кирилл Талейко

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Оплата без контакта. Купить электронный талончик на проезд в общественном транспорте уже возможно во всех областных городах страны, сообщили в...
 
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