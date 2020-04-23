Land Rover выводит на рынок самые мощные версии Evoque и Discovery Sport

Источник материала: Tut.by

Компания Land Rover объявила о пополнении гаммы модификаций «паркетников» Discovery Sport и Range Rover Evoque — речь идет о полноценной гибридной установке с возможностью подзарядки от розетки.





Напомним, что оба кроссовера в нынешнем виде базируются на платформе PTA, открывшей путь к гибридизации Evoque и Discovery Sport. Но если до сих пор в гамме моделей были доступны «мягкогибридные» модификации с вспомогательной 48-вольтовой электросистемой, то теперь Evoque и Discovery Sport стали настоящими «гибридами», обозначаемыми индексом P300e и способными передвигаться и в электрическом режиме.





Силовая установка Evoque P300e и Discovery Sport P300e включает 1,5-литровый бензиновый мотор Ingenium с тремя цилиндрами и непосредственным впрыском, ассистирует которому смонтированный на задней оси 80-киловаттный электродвигатель. Суммарная отдача — 309 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. До недавнего времени наиболее мощные варианты Evoque и Discovery Sport располагали двухлитровыми турбо-«четверками» мощностью 300 и 249 сил соответственно.





Оба гибридных кроссовера имеют 8-ступенчатый «автомат» и расходуют в среднем 1,4−1,6 л на 100 км. Паспортный пробег на электротяге для Evoque P300e равен 66 км, у Discovery Sport P300e на 4 км меньше. Батарею емкостью 15 кВтч от обычной розетки можно зарядить за 6 часов 42 минут, а от «быстрых» терминалов постоянного тока пополнить заряд на 80% можно за полчаса.





В Европе подзаряжаемые «гибриды» Land Rover уже доступны к заказу. В Германии цены начинаются от 49 255 евро за Discovery Sport P300e и 50 750 евро за Evoque P300e.