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Владельцы EV пожаловались в ГУВД на занятые места у зарядок. Милиция: «Это не запрещено»
23.04.2020 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Актуальная проблема электромобилистов нашла отражение в петиции. Собирали подписи за освобождение парковочных мест у общественных станций. Зачастую они заняты машинами с ДВС, хотя должны служить не для хранения, а для подзарядки, так считают владельцы EV.
На днях из милиции пришел ответ: ограничений на парковку в таких местах не предусмотрено.
Запрос
«Активно расширяется сеть общественных зарядных станций, — говорится в
«Запас хода у электромобилей значительно меньше, чем у авто с ДВС, а процесс зарядки занимает значительное время, — напоминают авторы обращения. — Использование электромобиля не предполагает поездку один раз в неделю на заправку. Реалии владения электротранспортом таковы, что необходимо подключать электромобиль к сети каждый раз, когда появляется такая возможность: на парковке возле дома, возле работы, в торговом центре и иных местах, поэтому очень важно иметь постоянный доступ к ближайшей станции зарядки».
Дополнено: ответ
Составители петиции просили Мингорисполком и ГУВД принять меры, которые бы предотвращали перекрытие доступа к зарядной станции любыми транспортными средствами, кроме как для зарядки электромобилей. Из милиции недавно пришел ответ: станции для зарядки установлены на уже существующих стоянках и парковках, там, где есть дефицит мест. Запрета стоянки отдельной категории транспортных средств нет. Для эффективного использования в будущем необходимо разработать и внедрить комплекс мероприятий с учетом интересов всех участников дорожного движения.
Является ли такая парковка нарушением?
Недавно в ходе обсуждения программы развития электротранспорта в Беларуси этот вопрос поднимали представители «Белоруснефти», которой поручено развить сеть станций: «Это проблема не только нашей страны. В свое время Совмин поручил МВД ввести ограничительные меры по занятию авто с ДВС мест у зарядок. Однако пока исполнение этого поручения „притормозили“. Блокираторов парковок не будет в ближайшее время. С нашей стороны — мы устанавливаем станции, от которых могут заряжаться сразу два электромобиля».
Таблички или знаки у мест для зарядки не упоминаются в
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Актуальная проблема электромобилистов нашла отражение в петиции. Собирали подписи за освобождение парковочных мест у общественных станций. Зачастую они заняты...
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