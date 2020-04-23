Владельцы EV пожаловались в ГУВД на занятые места у зарядок. Милиция: «Это не запрещено»

Источник материала: Виртуальный Брест

Актуальная проблема электромобилистов нашла отражение в петиции. Собирали подписи за освобождение парковочных мест у общественных станций. Зачастую они заняты машинами с ДВС, хотя должны служить не для хранения, а для подзарядки, так считают владельцы EV.





На днях из милиции пришел ответ: ограничений на парковку в таких местах не предусмотрено.

Запрос

«Активно расширяется сеть общественных зарядных станций, — говорится в петиции . — Но как показывает опыт, в том числе мировой, недостаточно просто установить зарядные станции. Владельцы электромобилей постоянно сталкиваются с проблемой доступа к этим станциям по причине того, что зоны, предназначенные для стоянки заряжаемого автомобиля, используются остальными участниками дорожного движения как обычные парковки».

«Запас хода у электромобилей значительно меньше, чем у авто с ДВС, а процесс зарядки занимает значительное время, — напоминают авторы обращения. — Использование электромобиля не предполагает поездку один раз в неделю на заправку. Реалии владения электротранспортом таковы, что необходимо подключать электромобиль к сети каждый раз, когда появляется такая возможность: на парковке возле дома, возле работы, в торговом центре и иных местах, поэтому очень важно иметь постоянный доступ к ближайшей станции зарядки».

Дополнено: ответ

Составители петиции просили Мингорисполком и ГУВД принять меры, которые бы предотвращали перекрытие доступа к зарядной станции любыми транспортными средствами, кроме как для зарядки электромобилей. Из милиции недавно пришел ответ: станции для зарядки установлены на уже существующих стоянках и парковках, там, где есть дефицит мест. Запрета стоянки отдельной категории транспортных средств нет. Для эффективного использования в будущем необходимо разработать и внедрить комплекс мероприятий с учетом интересов всех участников дорожного движения.





Является ли такая парковка нарушением?

Недавно в ходе обсуждения программы развития электротранспорта в Беларуси этот вопрос поднимали представители «Белоруснефти», которой поручено развить сеть станций: «Это проблема не только нашей страны. В свое время Совмин поручил МВД ввести ограничительные меры по занятию авто с ДВС мест у зарядок. Однако пока исполнение этого поручения „притормозили“. Блокираторов парковок не будет в ближайшее время. С нашей стороны — мы устанавливаем станции, от которых могут заряжаться сразу два электромобиля».

Таблички или знаки у мест для зарядки не упоминаются в ПДД . Следовательно, стоянка авто с ДВС у зарядки сложно назвать нарушением. По словам владельцев EV, чаще всего спорные вопросы решаются между самими водителями, хотя в редких случаях (например, под стеклом нет номера телефона) приходится обращаться в ГАИ .

Мы поднимали вопрос законности табличек и требований в ходе одного из «Разборов». Аргументация Юрия Краснова на этот счет такова: «В ПДД вы таких обозначений не найдете, но на такой случай есть оговорки. ГАИ осуществляется согласование дорожного движения в случаях, не оговоренных настоящими Правилами, а также при применении в экспериментальных целях технических средств организации дорожного движения, не предусмотренных настоящими Правилами и техническими нормативными правовыми актами (пункт 4 ПДД). Допускается с разрешения ГАИ применение на дорогах табличек, имеющих краткую надпись с однозначным толкованием (пункт 36 Приложения 2 к ПДД)».