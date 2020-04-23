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Водитель спровоцировал ДТП в Брестском районе, возбуждено уголовное дело

23.04.2020 16:55 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, 23 апреля, около 8 утра 22-летний мужчина, управляя автомобилем Renault, двигаясь по автодороге «Малорита-Медно-Знаменка» на территории Брестского района, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ».

Водитель спровоцировал ДТП в Брестском районе, возбуждено уголовное дело

В результате ДТП 25-летний водитель «ВАЗ» скончался на месте происшествия, водитель Renault и двое пассажиров получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы.

В отношении водителя автомобиля Renault возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса.

Водитель спровоцировал ДТП в Брестском районе, возбуждено уголовное дело

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия.

 
 
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  По данным следствия, 23 апреля, около 8 утра 22-летний мужчина, управляя автомобилем Renault, двигаясь по автодороге «Малорита-Медно-Знаменка» на территории Брестского...
 
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