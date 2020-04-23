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Социальные работники Гродненщины выполнили около 900 заявок на доставку продуктов и лекарств на дом

23.04.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Одинокие пожилые люди и люди с ограниченными возможностями по-прежнему могут обратиться в территориальные центры соцобслуживания, чтобы им доставили на дом продукты, лекарства и другие товары первой необходимости. Со дня старта акции социальные работники области уже приняли и выполнили порядка 880 заявок, рассказали в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Социальные работники Гродненщины выполнили около 900 заявок на доставку продуктов и лекарств на дом

Более 90 000 человек из числа тех, кто не находится на постоянном обслуживании в территориальных центрах, но могут нуждаться в помощи, получили от работников соцслужб адресную консультацию. Пожилых людей проинформировали, что такая услуга есть, и рассказали, куда нужно обращаться, если потребуется.

Сделать доставку максимально оперативной социальным работникам помогаютволонтеры Белорусского республиканского союза молодежи и Красного Креста, профсоюзные и общественные организации, сельисполкомы, почтовые отделения. Этими структурами выполнено более 5000 заявок. Порядка 4000 из них пожилые люди по привычке адресовали почтальонам при выплате пенсий на дому, более 820 – профсоюзным организациям.

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Теги: Гродно
 
 
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Одинокие пожилые люди и люди с ограниченными возможностями по-прежнему могут обратиться в территориальные центры соцобслуживания, чтобы им...
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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