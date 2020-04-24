Межправсовет ЕАЭС обсудил развитие интеграции на ближайшие пять лет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета прошло сегодня в режиме онлайн-конференции. Участники обсудили развитие интеграции на ближайшие пять лет. О чем еще говорили и каких искали компромиссов, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас призвал коллег честно и открыто договариваться по всем ключевым позициям экономического сотрудничества. Один из главных вопросов – тарифы по транспортировке газа на общем рынке евразийской пятерки. Подходы к их формированию разнятся.

Глава белорусского правительства выразил надежду, что Высший евразийский экономический совет 19 мая утвердит стратегические направления развития до 2025 года. Это сделает работу союза более слаженной и стабильной.