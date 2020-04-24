ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Межправсовет ЕАЭС обсудил развитие интеграции на ближайшие пять лет

24.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета прошло сегодня в режиме онлайн-конференции. Участники обсудили развитие интеграции на ближайшие пять лет. О чем еще говорили и каких искали компромиссов, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас призвал коллег честно и открыто договариваться по всем ключевым позициям экономического сотрудничества. Один из главных вопросов – тарифы по транспортировке газа на общем рынке евразийской пятерки. Подходы к их формированию разнятся.

Глава белорусского правительства выразил надежду, что Высший евразийский экономический совет 19 мая утвердит стратегические направления развития до 2025 года. Это сделает работу союза более слаженной и стабильной.

«Не берусь судить, насколько подготовленный проект стратегических направлений этому посылу соответствует. Многие действительно амбициозные предложения ЕЭК и сторон были усилиями отдельных экспертов исключены, даже не дойдя до рассмотрения на высоком уровне. По целому ряду мер приняты максимально мягкие формулировки, и только практика реализации стратегических направлений покажет, как далеко мы сможем продвинуться в тех или иных интеграционных сферах», – заявил белорусский премьер.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер Беларуси Сергей Румас выразил надежду, что Высший евразийский экономический совет 19 мая утвердит стратегические направления развития до 2025 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Девушки показали, как они изменились за последние годы. Но не в лучшую сторону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика