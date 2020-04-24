В новом фильме Юрий Дудь обнимается с беларуским айтишником, потому что «беларусы очень милые»

Источник материала: KYKY

Журналист Юрий Дудь выпустил трехчасовой фильм «Как устроена IT-столица мира» о Кремниевой долине. Это район в штате Калифорния, где находятся офисы крупнейших ИТ-корпораций мира.

Дудь поговорил с семью русскоязычными людьми – резидентами Долины. Среди них два беларуса: это Евгений Невгень, сооснователь приложения селфи-фильтров MSQRD, а также Микита Микадо, создатель инструмента для документооборота Pandadoc.

Евгений рассказал, что их приложение MSQRD компания Facebook выкупила в 2016 году. В итоге благодаря этому мир получил маски в сториз. Однако, несмотря на все старания Дудя, парень так и не назвал сумму сделки. Зато, шутя, признался: получив деньги, стал наконец ездить на такси. Также, со слов Невгеня, в первоначальной версии MSQRD была маска Лукашенко, но ее побоялись выпускать в публичный доступ – вдруг это сочли бы оскорблением президента.

Пожалуй, самый пронзительный для беларуской аудитории фильма момент начинается с первого появления в кадре Микиты Микадо. Он объясняет, что он беларус, а не японец, и обнимается с Дудем, потому что «беларусы очень милые». Позже Микадо говорит, что Беларусь полна айтишниками, потому что у нас «много умных людей, и нефти нет».