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Президент Беларуси принял решение о внесении в парламент проекта закона об амнистии

24.04.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Законопроект об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне внесен в Палату представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято главой государства по результатам изучения списков лиц, осужденных за коррупцию.

Президент Беларуси принял решение о внесении в парламент проекта закона об амнистии

Напомним, эти списки Александр Лукашенко поручил подготовить на совещании 16 апреля. Тогда Президент заявил, что сохраняет жесткое отношение к коррупционерам. И потребовал взвешенного подхода при амнистии или помиловании осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

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Как информировал по итогам совещания председатель Верховного суда Валентин Сукало, в результате амнистии из мест лишения свободы могут освободить около 2 тысяч человек.

Президент Беларуси принял решение о внесении в парламент проекта закона об амнистии

Люди в материале: Александр Лукашенко, Валентин Сукало

 
 
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Новости Беларуси. Законопроект об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне внесен в Палату представителей, сообщили в программе Новости «24...
 
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