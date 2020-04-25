В Беларуси сняли запрет на продажу лекарств, цены на которые не зарегистрированы

Источник материала: Tut.by

Чтобы предотвратить перебои с поставками лекарств в аптеки, временно снят запрет на реализацию лекарственных средств, цены на которые не зарегистрированы, сообщает МАРТ .

Перебои, по данным ведомства, возникают, в том числе в связи с переходом иностранных производителей на удаленную работу и «невозможностью представления ими документов для регистрации цен».

Как сообщает МАРТ, с 26 апреля 2020 приостанавливается действие Указа Президента Республики Беларусь от 22 августа 2018 г. № 345 «О регистрации цен на лекарственные средства».

По этому указу, требовалось регистрировать предельные отпускные цены производителей на лекарственные средства, указанные в приложении 1 к данному Указу и в Перечне основных лекарственных средств, определяемом Министерством здравоохранения. При этом был введен поэтапный запрет на реализацию таких лекарственных средств в случае, если цены на них не зарегистрированы.

Принятые изменения действуют до принятия особого решения президента и позволят в максимальном объеме сохранить поставки лекарственных средств, не допустить необоснованного роста цен на них и тем самым способствовать оказанию качественной и доступной медицинской помощи населению в условиях эпидемиологической ситуации в мире, сказано в сообщении.