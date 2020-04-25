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С 1 мая в Беларуси повысят бюджет прожиточного минимума

25.04.2020 16:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси с 1 мая повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 246,78 рубля. То есть прибавка составит 6,91 рубля. Новый размер БПМ будет действовать до конца июля этого года. Изменения предусмотрены постановлением Минтруда № 38.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

БПМ в среднем на душу населения в последний раз пересматривали с 1 февраля, этот показатель вырос на 8,04 рубля — до 239,87 рубля.

Напомним, с 1 ноября прошлого года прибавка составила 92 копейки, с 1 августа прибавка составила 6,89 рубля, с 1 мая — 7,12 рубля, с 1 февраля — 2,69 рубля, с 1 ноября 2018 года — 54 копейки.

Пропорционально росту БПМ с 1 мая изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

 
 
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  В Беларуси с 1 мая повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 246,78 рубля. То есть прибавка составит 6,91 рубля. Новый размер БПМ будет...
 
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