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Лукашенко рассказал о своем доме у Припяти. А вот так выглядит резиденция на берегу этой реки

25.04.2020 16:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня во время субботника Александр Лукашенко рассказал про свой дом в деревне Лясковичи в Петриковском районе, который построили крестьяне, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Точное расположение этого дома неизвестно, зато рядом с тремя вертолетными площадками в этом агрогородке на берегу Припяти можно рассмотреть целую резиденцию, въезд в которую перекрыт шлагбаумом. Как выглядит все это дело и на какой земле находится — в материале.


Фото: Снежана Инанец, TUT.BY

По словам Александра Лукашенко, оппозиция не раз критиковала его за то, что он «тянет нас» в районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, а сам находится в Минске.

— Тогда я Степану говорю: так, здесь построишь мне дом и я буду жить здесь каждую весну, когда якобы здесь очень опасно в эти времена (…). Я отсюда каждую весну начинаю свою жизнь. Вот в чем была история так называемой «рэзідэнцыі прэзідэнта». Это обычный деревянный дом, который крестьяне здесь построили, — рассказал Лукашенко.

Смотрим на спутниковую карту агрогородка Лясковичи. Рядом с двумя вертолетными площадками находится огороженная резиденция. Там расположено около десятка зданий: главный корпус, спортивный комплекс, гостевые дома, еще одна вертолетная площадка и другое. Вот так это дело выглядит сверху:

А вот так резиденция выглядела в 2011 году со стороны Припяти, на берегу которой она и расположена.


Фото: Снежана Инанец, TUT.BY

Именно здесь Александр Лукашенко в 2017 году принимал тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.


Фото: пресс-служба президента Украины

Через забор от резиденции находится дом бизнесмена из Подмосковья, а также рядом расположен земельный участок с артезианской скважиной.

Что же касается самой резиденции, то в госрегистре недвижимого имущества Беларуси никаких сведений о ней нет. Судя по кадастровой карте, она расположена на большом земельном участке с лесом. У этого участка нет постоянного кадастрового номера, а есть только временный. По общему правилу это значит, что земля еще не до конца оформлена. Вот его примерные границы:

Можно заметить, что в лесу также есть несколько отдельно стоящих домов. Видно также, что и внутри лесного массива есть ограждение и шлагбаум. Вокруг резиденции расположены в основном земельные участки Национального парка «Припятский», предназначенные для ведения лесного хозяйства.

Напомним, недавно мы рассказывали, что комплекс, который называют «резиденцией президента» в Александрии-2 принадлежит компании «Белнефтегаз» бизнесмена Алексея Олексина.

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Теги: Минск
 
 
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Именно здесь Александр Лукашенко в 2017 году принимал Петра Порошенко.
 
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