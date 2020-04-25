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ВОЗ: Возможно, что коронавирусом можно заразиться повторно

25.04.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что на сегодняшний день нет доказательств, что люди, которые вылечились от COVID-19, защищены от повторного инфицирования, сообщает Reuters.

ВОЗ не советует правительствам выдавать так называемые «паспорта иммунитета» людям, которые уже вылечились от COVID-19. некоторые страны размышляют над выдачей такого документа. «Паспорт» позволил бы людям путешествовать или вернуться к работе, поскольку они должны быть защищены от повторного заражения.


В сообщении ВОЗ говорится, что такая практика может на самом деле увеличить риск дальнейшего распространения вируса, так как излечившиеся люди могут игнорировать меры безопасности. «В настоящее время нет доказательств того, что люди, которые вылечились от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторной инфекции», – говорится в сообщении.

Большинство исследований показало, что люди, которые вылечились от инфекции, имеют антитела к вирусу, сообщает ВОЗ. Однако у некоторых из них очень низкий уровень нейтрализации антител в крови, что может свидетельствовать о возможности повторной инфекции.

Всего по состоянию на утро 25 апреля, по данным Института Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заразились более 2 млн 790 тысяч человек, умерли более 195 тысяч.
 
 
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что на сегодняшний день нет доказательств, что люди, которые вылечились от COVID-19, защищены от повторного...
 
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