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Брестская группа Спасение даёт виртуальный концерт. Смотрите и слушайте, будет классно

26.04.2020 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

SPASENIE LIVE - виртуальный концерт в прямом эфире.

Брестская группа Спасение даёт виртуальный концерт. Смотрите и слушайте, будет классно

Вот и сама трансляция:

История коллектива началась в далёком 1989 году. Время смутное и неспокойное, когда в результате перестройки, люди просто терялись в попытке наладить жизнь в совершенно новых условиях. Эти ребята тоже искали ответы на свои вопросы и нашли.

Брестская группа Спасение даёт виртуальный концерт. Смотрите и слушайте, будет классно

3 августа 2019 года на пл. Ленина группа Спасение отметила своё 30-летие большим концертом для брестчан

В 2006 году группа «Спасение» получила премию Альфа-радио «Золотое ухо»; в 2008 коллективу присвоено звание «народный», в 2009 – номинация в калифорнийском конкурсе "Just Pain Folks Music Awards". В 2009 году работа группы была также отмечена Ежегодной Премией Евангельской Музыкальной Ассоциации в номинации "За вклад в развитие христианской музыки". А уже в 2010 году коллектив одержал победу в музыкальном проекте Радио Брест "Знай Наших - 3", а солист группы – Игорь Муха – был признан лучшим фронтменом.

Брестская группа Спасение даёт виртуальный концерт. Смотрите и слушайте, будет классно

Подробнее о коллективе по ссылке.

Брестская группа Спасение даёт виртуальный концерт. Смотрите и слушайте, будет классно

Брестская группа Спасение даёт виртуальный концерт. Смотрите и слушайте, будет классно Брестская группа Спасение даёт виртуальный концерт. Смотрите и слушайте, будет классно Брестская группа Спасение даёт виртуальный концерт. Смотрите и слушайте, будет классно Брестская группа Спасение даёт виртуальный концерт. Смотрите и слушайте, будет классно Брестская группа Спасение даёт виртуальный концерт. Смотрите и слушайте, будет классно
Брестская группа Спасение даёт виртуальный концерт. Смотрите и слушайте, будет классно Брестская группа Спасение даёт виртуальный концерт. Смотрите и слушайте, будет классно Брестская группа Спасение даёт виртуальный концерт. Смотрите и слушайте, будет классно Брестская группа Спасение даёт виртуальный концерт. Смотрите и слушайте, будет классно Брестская группа Спасение даёт виртуальный концерт. Смотрите и слушайте, будет классно

Брестская группа Спасение даёт виртуальный концерт. Смотрите и слушайте, будет классно

 
Теги: Брест
 
 
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  SPASENIE LIVE - виртуальный концерт в прямом эфире. Вот и сама трансляция: История коллектива началась в далёком 1989 году. Время смутное и неспокойное, когда в...
 
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