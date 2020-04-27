Реакция ребёнка на новорождённого братика растрогала Сеть

Источник материала: ОНТ

Всегда сложно предсказать, какой будет реакция старших детей на прибавление в семье. Этот ребёнок не стал исключением, и родители очень сильно переживали за то, как он воспримет младшего братика.

Позже выяснилось, что это зря. Так, увидев младенца, мальчик, который до этого момента громко плакал, тут же успокоился и начал улыбаться.

После этого ролик стал вирусным и распространился по всей Сети.





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