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Реакция ребёнка на новорождённого братика растрогала Сеть

27.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Реакция ребёнка на новорождённого братика растрогала Сеть

Всегда сложно предсказать, какой будет реакция старших детей на прибавление в семье. Этот ребёнок не стал исключением, и родители очень сильно переживали за то, как он воспримет младшего братика.

Позже выяснилось, что это зря. Так, увидев младенца, мальчик, который до этого момента громко плакал, тут же успокоился и начал улыбаться.

После этого ролик стал вирусным и распространился по всей Сети. 


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Всегда сложно предсказать, какой будет реакция старших детей на прибавление в семье. Этот ребёнок не стал исключением, и родители очень сильно переживали за то, как...
 
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