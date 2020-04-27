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Реакция ребёнка на новорождённого братика растрогала Сеть
Источник материала: ОНТ
Всегда сложно предсказать, какой будет реакция старших детей на прибавление в семье. Этот ребёнок не стал исключением, и родители очень сильно переживали за то, как он воспримет младшего братика.
Позже выяснилось, что это зря. Так, увидев младенца, мальчик, который до этого момента громко плакал, тут же успокоился и начал улыбаться.
После этого ролик стал вирусным и распространился по всей Сети.
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Всегда сложно предсказать, какой будет реакция старших детей на прибавление в семье. Этот ребёнок не стал исключением, и родители очень сильно переживали за то, как...
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