Хочу выбрать тренажер для дома. Объясняем, как не ошибиться

Источник материала: Tut.by

Из-за необходимости самоизолироваться многие перешли в режим домашних тренировок. Кто-то упражняется с пакетами гречки вместо гантелей, кто-то предлагает использовать туалетную бумагу в качестве спортивных снарядов. Для тех, кто считает эти методы слишком радикальными, мы подготовили обзор по кардиотренажерам. Какой из них лучше купить для дома? Однозначного ответа нет: у всех свои особенности. HEALTH.TUT.BY попросил тренера понятно объяснить, на что обратить внимание при покупке.



Василий ШабановПерсональный тренер зала F1 Fitness и тренер бойцовского клуба Makhankov gym Персональныйзала F1 Fitness и тренер бойцовского клуба Makhankov gym

В чем фишка кардионагрузок и когда лучше заниматься

Какой бы тренажер вы ни выбрали, у них всех есть общая черта: любые кардиотренировки разгоняют метаболизм, запуская лимфатическую систему человека. Также такие тренажеры дадут нагрузку на сердце и разгонят кровь по телу.

— Очень здорово уделять время на кардионагрузки утром. Главное — не переусердствовать, — говорит тренер. — Проснулись, выпили стакан теплой воды, пободрствовали полчаса, а затем еще полчаса провели на тренажере — и этого уже достаточно для отличного самочувствия. Заниматься нужно натощак, чтобы организм расходовал свой запас гликогена (по сути это запасы глюкозы).

Так тело получит «стрессовую» нагрузку, а вы сможете без боязни потолстеть восполнить свои резервы плотным завтраком. Но важна регулярность в занятиях:

— Если вы раз в неделю залезли на тренажер, результата, конечно, не будет никакого. А вот 3−4 раза в неделю — уже другой разговор. Еще опасный момент — превращение тренажера в вешалку для одежды. Часто бывает, что через месяц после покупки происходит именно это.

Разберемся, какие есть у тренажеров плюсы и минусы, чтобы понять, что нужно именно вам.

Степпер

Степпер — один из самых простых и в то же время достаточно энергозатратных тренажеров. С ним будут работать икры, задняя поверхность бедра и ягодицы. Они бывают двух видов: с ручками и без. Первый будет имитировать скандинавскую ходьбу, второй — ходьбу по лестнице.

— Если вы присматриваете степпер с ручками, учтите: они могут взаимодействовать с педалями тренажера, а могут и не делать этого, — поясняет Василий. — Я рекомендую брать тренажер, где ручки связаны с педалями: тренироваться с включенными в процесс руками намного эффективнее. Обратите внимание и на педали: надо, чтобы ваши ноги на них не скользили.

Важный момент — возможность регулировать нагрузку.

— Представьте, что вы уже легко поднимаетесь на 3-й этаж и хотите забраться на 5-й, а степпер уже не позволяет вам это сделать.

При длительной тренировке степпер может перегружать колени, так как работают в основном они. Поэтому тренер не рекомендует приобретать степпер людям с большим лишним весом — лучше начать сбрасывать его другими способами.

Плюсы: компактность и дешевизна относительно других тренажеров

Минусы: достаточно однообразная нагрузка с упором на колени

Велотренажер

Велотренажер задействует группы мышц, которые находятся в голенях, бедрах и ягодицах.

— Есть модели с вертикальным и горизонтальным расположением педалей. Первые — это привычные нам варианты, которые имитируют езду на велосипеде. Вторые предполагают горизонтальное положение спины и педали, вынесенные вперед, — объясняет эксперт. — Плюс такого варианта — можно читать журнал или смотреть сериал со смартфона прямо во время тренировки. К тому же не затекает спина — для нее есть спинка.

Впрочем, на «обычном» вертикальном тренажере тоже удобно смотреть сериал: выбирайте модель со специальной подставкой для гаджетов.

— Но мужчинам я не рекомендую многочасовое кардио на велотренажере, — признается Василий Шабанов. — Из-за долгого сидения, даже несмотря на работу ног, кровь застаивается в области таза, и это сказывается на простате. Кстати, обычного велосипеда этот совет тоже касается.

Регуляция высоты сидушки и «рост» самого тренажера тоже важны — если вы неправильно выставили себе эти параметры, то перечисленные части тела дадут о себе знать еще быстрее — из-за неудобного положения.

Плюсы: самый удобный тренажер для совмещения просмотра сериалов и тренировки

Минусы: статичны руки и таз, может затекать спина и шея

Беговая дорожка

Плюс дорожки, по сравнению с бегом на улице, в ее мягкости. Тренажер может амортизировать ваш прыжок при работе. Но это, конечно, характеристика, которую стоит учесть при покупке, ведь она будет не у всех моделей.

— К тому же в любом случае придется купить хорошую беговую обувь, даже несмотря на то, что это бег не на открытом пространстве, — предупреждает Василий Шабанов. — А многие люди вообще бегают, не понимая техник этого процесса и в чем их разница. Я даже советую обратиться к профессионалу, чтобы он поставил вам бег.

Еще одна сложность: людям с травмами колен и слабым позвоночником на дорожку становиться не стоит.

— Ремарка для обладателей лишнего веса: вам лучше начать свои тренировки на беговой дорожке с простой ходьбы, — просит тренер. — Вместо высокой скорости включайте уклон в гору и просто ходите. Это будет намного здоровее для организма.

Плюсы: идеальный вариант для любителей бега

Минусы: надо уметь бегать правильно и не иметь травм коленей

Эллипс

По мнению Василия Шабанова, эллипс — это идеальный тренажер для дома:

— Из всех кардиотренажеров он лучше всего проработает голени, бедра и ягодицы. Эллипс задействует немного иные группы мышц, нежели «велик». Особенность этого тренажера — он позволяет определять высоту шага, что тот же степпер особо сделать не даст.

Регулировать нагрузку можно двумя параметрами: высотой шага и сопротивлением — это позволяет разнообразить тренировки. Главное — обратить внимание, чтобы уровней сложности было реально много, а не всего 2−3. Это позволит плавно повышать нагрузку. По энергозатратности эллипс тоже выигрывает: «велосипед» и беговая дорожка сожгут вам меньше калорий за единицу времени.

— И еще, в отличие от дорожки, вам не нужно тратиться на хорошие дорогие кроссовки, — улыбается собеседник.

При покупке эллипса учитывайте его высоту: обычно выбираются разные для людей, которые выше или ниже 170 сантиметров. Ручки у тренажера могут быть статичные, а могут быть подвижные. Лучше выбрать последние: опять же — когда руки двигаются, тренировка эффективнее.

— Более естественные движения получаются на эллипсе с передним, а не с задним маховиком. И сам маховик выбирайте магнитный — это более надежный вариант, по сравнению с маховиком-ремнем, аэромагнитным или электромагнитным, — считает Василий Шабанов.

Наконец, кроме того, чтобы педали были нескользящими, посмотрите на расстояние между ними: лучше, если оно будет минимальным — 5−10 сантиметров. Это тоже способствует естественности движения.

Плюсы: минимизирует нагрузку на позвоночник, таз и колени (подходит для людей, которым запрещен бег, например)

Минусы: эллипсы с задним расположением маховика довольно громоздкие

Мини-батут для фитнеса

Это не самый известный инструмент для тренировок, но тем не менее как вариант стоит рассмотреть. Тем более, это не только кардионагрузка, но и аэробная.

— Джамп-фитнес, на мой взгляд, достаточно безопасен для суставов: мягкий сам батут, а если купить мягкие кроссовки, будет вообще отлично, — замечает тренер. — Но если проблемы с суставами у вас уже есть по другим причинам, такой фитнес я бы не рекомендовал. Большая нагрузка будет идти также на позвоночник и на тазобедренный сустав: если есть проблемы и с ними, батут лучше не брать. В противопоказания добавлю и проблемы с вестибулярным аппаратом.

Руки тоже задействованы в работе с батутом: они выполняют функцию стабилизаторов, чтобы мы не улетели с него.

На батуте делают прыжки различных видов: простые, с разведением ног, с выбрасыванием одной ноги в сторону… Вариантов масса — комплексы можно подсмотреть на YouTube. Если делать прыжки в бодром ритме и на высоком пульсе, то работа окажется достаточно энергозатратна:

— Можно добавить еще динамичную музыку на свой вкус — будет вообще круто. Так или иначе на батуте можно задействовать мышцы кора, спины и ноги. Но от себя замечу, что если стоит задача сделать красивую попу или заднюю поверхность бедра, то ее решит эллипс, — добавляет тренер.

Плюсы: нетипичный и интересный тренажер, относительно безопасный для ног, недорогой

Минусы: невозможно «бездумно» позаниматься — нужно подбирать комплекс упражнений на YouTube или с тренером

Общие рекомендации от тренера

Желательно, чтобы на тренажере были установлены пульсометры на рукоятках. Так вы сможете отрегулировать степень своей нагрузки. Особенно это актуально для людей, у которых проблемы с давлением. Если датчик показывает 140−150 ударов в минуту и больше — стоит притормозить, если вы, конечно, не профессиональный спортсмен. «Даже если вам кажется, что вы делаете что-то медленно, будет куда эффективнее держаться на пульсе от 110 до 140 ударов в минуту», — добавляет Василий Шабанов.

Если у вас есть какие-то острые или хронические заболевания, на кардиотренажере лучше в принципе не заниматься. Тем более дома и без контроля специалиста. Хотя бы посоветуйтесь с врачом перед покупкой: может быть, тренажер вам не нужен.

Даже если вы занимаетесь дома, не поскупитесь на хорошую влагоотводящую одежду. Короче говоря, спортивную. Обычные штаны и майка быстро пропитаются потом.



Фото: Scott Webb, unsplash.com

Никакой тренажер в мире не сможет помочь вам похудеть, если вы немного не откорректируете питание. Едите много сладкого? Попробуйте сократить объемы хотя бы частично — будет уже лучше.

Терять в весе и держать мышцы в тонусе — разные задачи. Кардиотренажер — это хорошо, но если вы дополните его выпадами, планкой, скручиваниями на пресс, будет в разы круче. Не забудьте только посмотреть, как правильно выполнять эти упражнения.