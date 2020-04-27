ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Хочу выбрать тренажер для дома. Объясняем, как не ошибиться

27.04.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Из-за необходимости самоизолироваться многие перешли в режим домашних тренировок. Кто-то упражняется с пакетами гречки вместо гантелей, кто-то предлагает использовать туалетную бумагу в качестве спортивных снарядов. Для тех, кто считает эти методы слишком радикальными, мы подготовили обзор по кардиотренажерам. Какой из них лучше купить для дома? Однозначного ответа нет: у всех свои особенности. HEALTH.TUT.BY попросил тренера понятно объяснить, на что обратить внимание при покупке.


  • Василий ШабановПерсональный тренер зала F1 Fitness и тренер бойцовского клуба Makhankov gym

В чем фишка кардионагрузок и когда лучше заниматься

Какой бы тренажер вы ни выбрали, у них всех есть общая черта: любые кардиотренировки разгоняют метаболизм, запуская лимфатическую систему человека. Также такие тренажеры дадут нагрузку на сердце и разгонят кровь по телу.

— Очень здорово уделять время на кардионагрузки утром. Главное — не переусердствовать, — говорит тренер. — Проснулись, выпили стакан теплой воды, пободрствовали полчаса, а затем еще полчаса провели на тренажере — и этого уже достаточно для отличного самочувствия. Заниматься нужно натощак, чтобы организм расходовал свой запас гликогена (по сути это запасы глюкозы).

Так тело получит «стрессовую» нагрузку, а вы сможете без боязни потолстеть восполнить свои резервы плотным завтраком. Но важна регулярность в занятиях:

— Если вы раз в неделю залезли на тренажер, результата, конечно, не будет никакого. А вот 3−4 раза в неделю — уже другой разговор. Еще опасный момент — превращение тренажера в вешалку для одежды. Часто бывает, что через месяц после покупки происходит именно это.

Разберемся, какие есть у тренажеров плюсы и минусы, чтобы понять, что нужно именно вам.

Степпер

Степпер — один из самых простых и в то же время достаточно энергозатратных тренажеров. С ним будут работать икры, задняя поверхность бедра и ягодицы. Они бывают двух видов: с ручками и без. Первый будет имитировать скандинавскую ходьбу, второй — ходьбу по лестнице.

— Если вы присматриваете степпер с ручками, учтите: они могут взаимодействовать с педалями тренажера, а могут и не делать этого, — поясняет Василий. — Я рекомендую брать тренажер, где ручки связаны с педалями: тренироваться с включенными в процесс руками намного эффективнее. Обратите внимание и на педали: надо, чтобы ваши ноги на них не скользили.

Важный момент — возможность регулировать нагрузку.

— Представьте, что вы уже легко поднимаетесь на 3-й этаж и хотите забраться на 5-й, а степпер уже не позволяет вам это сделать.

При длительной тренировке степпер может перегружать колени, так как работают в основном они. Поэтому тренер не рекомендует приобретать степпер людям с большим лишним весом — лучше начать сбрасывать его другими способами.

Плюсы: компактность и дешевизна относительно других тренажеров
Минусы: достаточно однообразная нагрузка с упором на колени

Велотренажер

Велотренажер задействует группы мышц, которые находятся в голенях, бедрах и ягодицах.

— Есть модели с вертикальным и горизонтальным расположением педалей. Первые — это привычные нам варианты, которые имитируют езду на велосипеде. Вторые предполагают горизонтальное положение спины и педали, вынесенные вперед, — объясняет эксперт. — Плюс такого варианта — можно читать журнал или смотреть сериал со смартфона прямо во время тренировки. К тому же не затекает спина — для нее есть спинка.

Впрочем, на «обычном» вертикальном тренажере тоже удобно смотреть сериал: выбирайте модель со специальной подставкой для гаджетов.

— Но мужчинам я не рекомендую многочасовое кардио на велотренажере, — признается Василий Шабанов. — Из-за долгого сидения, даже несмотря на работу ног, кровь застаивается в области таза, и это сказывается на простате. Кстати, обычного велосипеда этот совет тоже касается.

Регуляция высоты сидушки и «рост» самого тренажера тоже важны — если вы неправильно выставили себе эти параметры, то перечисленные части тела дадут о себе знать еще быстрее — из-за неудобного положения.

Плюсы: самый удобный тренажер для совмещения просмотра сериалов и тренировки
Минусы: статичны руки и таз, может затекать спина и шея

Беговая дорожка

Плюс дорожки, по сравнению с бегом на улице, в ее мягкости. Тренажер может амортизировать ваш прыжок при работе. Но это, конечно, характеристика, которую стоит учесть при покупке, ведь она будет не у всех моделей.

— К тому же в любом случае придется купить хорошую беговую обувь, даже несмотря на то, что это бег не на открытом пространстве, — предупреждает Василий Шабанов. — А многие люди вообще бегают, не понимая техник этого процесса и в чем их разница. Я даже советую обратиться к профессионалу, чтобы он поставил вам бег.

Еще одна сложность: людям с травмами колен и слабым позвоночником на дорожку становиться не стоит.

— Ремарка для обладателей лишнего веса: вам лучше начать свои тренировки на беговой дорожке с простой ходьбы, — просит тренер. — Вместо высокой скорости включайте уклон в гору и просто ходите. Это будет намного здоровее для организма.

Плюсы: идеальный вариант для любителей бега
Минусы: надо уметь бегать правильно и не иметь травм коленей

Эллипс

По мнению Василия Шабанова, эллипс — это идеальный тренажер для дома:

— Из всех кардиотренажеров он лучше всего проработает голени, бедра и ягодицы. Эллипс задействует немного иные группы мышц, нежели «велик». Особенность этого тренажера — он позволяет определять высоту шага, что тот же степпер особо сделать не даст.

Регулировать нагрузку можно двумя параметрами: высотой шага и сопротивлением — это позволяет разнообразить тренировки. Главное — обратить внимание, чтобы уровней сложности было реально много, а не всего 2−3. Это позволит плавно повышать нагрузку. По энергозатратности эллипс тоже выигрывает: «велосипед» и беговая дорожка сожгут вам меньше калорий за единицу времени.

— И еще, в отличие от дорожки, вам не нужно тратиться на хорошие дорогие кроссовки, — улыбается собеседник.

При покупке эллипса учитывайте его высоту: обычно выбираются разные для людей, которые выше или ниже 170 сантиметров. Ручки у тренажера могут быть статичные, а могут быть подвижные. Лучше выбрать последние: опять же — когда руки двигаются, тренировка эффективнее.

— Более естественные движения получаются на эллипсе с передним, а не с задним маховиком. И сам маховик выбирайте магнитный — это более надежный вариант, по сравнению с маховиком-ремнем, аэромагнитным или электромагнитным, — считает Василий Шабанов.

Наконец, кроме того, чтобы педали были нескользящими, посмотрите на расстояние между ними: лучше, если оно будет минимальным — 5−10 сантиметров. Это тоже способствует естественности движения.

Плюсы: минимизирует нагрузку на позвоночник, таз и колени (подходит для людей, которым запрещен бег, например)
Минусы: эллипсы с задним расположением маховика довольно громоздкие

Мини-батут для фитнеса

Это не самый известный инструмент для тренировок, но тем не менее как вариант стоит рассмотреть. Тем более, это не только кардионагрузка, но и аэробная.

— Джамп-фитнес, на мой взгляд, достаточно безопасен для суставов: мягкий сам батут, а если купить мягкие кроссовки, будет вообще отлично, — замечает тренер. — Но если проблемы с суставами у вас уже есть по другим причинам, такой фитнес я бы не рекомендовал. Большая нагрузка будет идти также на позвоночник и на тазобедренный сустав: если есть проблемы и с ними, батут лучше не брать. В противопоказания добавлю и проблемы с вестибулярным аппаратом.

Руки тоже задействованы в работе с батутом: они выполняют функцию стабилизаторов, чтобы мы не улетели с него.

На батуте делают прыжки различных видов: простые, с разведением ног, с выбрасыванием одной ноги в сторону… Вариантов масса — комплексы можно подсмотреть на YouTube. Если делать прыжки в бодром ритме и на высоком пульсе, то работа окажется достаточно энергозатратна:

— Можно добавить еще динамичную музыку на свой вкус — будет вообще круто. Так или иначе на батуте можно задействовать мышцы кора, спины и ноги. Но от себя замечу, что если стоит задача сделать красивую попу или заднюю поверхность бедра, то ее решит эллипс, — добавляет тренер.

Плюсы: нетипичный и интересный тренажер, относительно безопасный для ног, недорогой
Минусы: невозможно «бездумно» позаниматься — нужно подбирать комплекс упражнений на YouTube или с тренером

Общие рекомендации от тренера

  • Желательно, чтобы на тренажере были установлены пульсометры на рукоятках. Так вы сможете отрегулировать степень своей нагрузки. Особенно это актуально для людей, у которых проблемы с давлением. Если датчик показывает 140−150 ударов в минуту и больше — стоит притормозить, если вы, конечно, не профессиональный спортсмен. «Даже если вам кажется, что вы делаете что-то медленно, будет куда эффективнее держаться на пульсе от 110 до 140 ударов в минуту», — добавляет Василий Шабанов.
  • Если у вас есть какие-то острые или хронические заболевания, на кардиотренажере лучше в принципе не заниматься. Тем более дома и без контроля специалиста. Хотя бы посоветуйтесь с врачом перед покупкой: может быть, тренажер вам не нужен.
  • Даже если вы занимаетесь дома, не поскупитесь на хорошую влагоотводящую одежду. Короче говоря, спортивную. Обычные штаны и майка быстро пропитаются потом.

Фото: Scott Webb, unsplash.com
  • Никакой тренажер в мире не сможет помочь вам похудеть, если вы немного не откорректируете питание. Едите много сладкого? Попробуйте сократить объемы хотя бы частично — будет уже лучше. 
  • Терять в весе и держать мышцы в тонусе — разные задачи. Кардиотренажер — это хорошо, но если вы дополните его выпадами, планкой, скручиваниями на пресс, будет в разы круче. Не забудьте только посмотреть, как правильно выполнять эти упражнения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Купить тренажер для дома - дело ответственное. Попросили тренера объяснить плюсы и минусы разных устройств, чтобы вы точно выбрали нужное.
 
Новости дня
Новости разные
 
Приуроченная к 75-летию конференции по созданию ООН выставка открылась в Национальном историческом музее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика