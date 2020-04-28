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Если устали от «мыла» в Сети. Собрали лучшие интеллектуальные шоу на YouTube

28.04.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

YouTube — это уже давно не только развлекалово, но и площадка для саморазвития. Мы собрали интеллектуальные шоу, которые можно посмотреть на этой платформе. Кстати, «Что? Где? Когда?» в нашей подборке не будет — про московскую и минскую версии вы, скорее всего, и так знаете. Что еще посмотреть, что реально поумнеть?

«Своя игра»


Петр Кулешов. Фото: «Своя игра» (НТВ)

Если вы родились в 90-е, то наверняка помните свое смятение, когда по НТВ начиналась передача о взрослых мужчинах в мусорных пакетах, которая была скучнее новостей? А потом оказалось, что это одна из самых крутых интеллектуальных программ на ТВ, которая, впрочем, идет до сих пор. «Своя игра» — русскоязычная версия американской телевикторины Jeopardy. Основная цель игроков — выбирать вопросы разных номиналов и правильно на них отвечать. Но все не так просто: есть аукционы, на которых можно прогореть, а есть «коты в мешке» — вопросы, которые нужно отдать сопернику.

За имидж и темпоритм шоу отвечает бессменный ведущий Петр Кулешов — и мы уже не представляем «Свою игру» без его интеллигентных подколок. Если верить «Википедии», всего вышло около 1600 эпизодов шоу. Посмотрите что-нибудь из последнего — не отказывайте себе в удовольствии.

«Слабое звено»


Мария Киселева. Фото: «Слабое звено» (Мир24)

«Слабое звено» — аналог одноименной британской передачи The Weakest Link: участники по очереди отвечают на вопросы, в конце каждого тура самое слабое звено покидает игру. С 2001 по 2005 год шоу вела Мария Киселева, потом — Николай Фоменко. В 2008 году все затихло, а в 2020-м — передача снова ворвалась в наш быт вместе с ехидной усмешкой Киселевой. И теперь непонятно, как мы обходились без интеллектуального садизма все эти годы.

Ясно, что в первую очередь это шоу ради шоу, интеллектуальная составляющая тут на втором плане. Но следить за тем, как кто-то забыл сказать «банк» и на него ополчилась команда, умилительно. Ничего личного.

«Брейн-ринг»


Фото: «Брейн-ринг» (НТВ)

«Брейн-ринг» — интеллектуальная игра не для слабонервных и не для тугодумов. Между собой соревнуются две команды, но нужно не только быть точным в своих ответах, но и быстрым, иначе соперник «выиграет» кнопку и будет отвечать первым. Тут можно и фальстартнуть, то есть выжать кнопку раньше определенного сигнала. В общем, все очень непросто, и вас наверняка удивит, как команда дает ответ на первой секунде, то есть вообще без обсуждения. После такого минута в телевизионном «Что? Где? Когда?» кажется роскошью. Хотя ладно, в «брейне» и вопросы легче. Да и чирлидерши с диджеем немного разряжают атмосферу в противовес вечерним костюмам и аристократическим чайным паузам «ЧГК».

Белорусская версия «Брейн-ринга» выходила с 2012 по 2015 год на телеканале ОНТ, выпуски сохранились в архиве канала, и они действительно очень крутые. Российский «брейн» в четвертый раз стартовал на телевидении в 2018 году, ведущим стал Андрей Козлов. Выпуски выходили в эфире НТВ, на YouTube осталось не все — вот что есть. Сейчас в «телебрейн» активнее всего играют в Азербайджане: несколько русскоязычных выпусков можно найти здесь.

«Я знаю!»


Фото: «Я знаю!» (Белтелерадиокомпания)

На «Беларусь 1» и на YouTube телеканала выходит интеллектуальное шоу «Я знаю», которое ведет Георгий Колдун — совместный проект Белтелерадиокомпании и Минобразования. В нем школьники в одной возрастной категории борются за звание самого умного на съемочной площадке. С каждым туром их становится все меньше и меньше. За интеллектуальными успехами и промахами малышей и старшеклассников в соседнем помещении — «учительской» — следят их преподаватели. Знатоков «гоняют» по школьной программе, так что, если вы (или ваши дети) готовитесь к ЦТ или олимпиаде, «Я знаю» может существенно помочь.

Игру «Сто к одному» скорее можно назвать интеллектуально-бытовой, поэтому подробно на ней мы останавливаться не станем. Но она веселая и, если вы не в курсе, до сих пор выходит в эфир. Поучить белорусский язык и литературу можно с передачей «Сваімі словамі» телеканала «Беларусь 3». А за ностальгией по советским фильмам смело переходите на канал «Мир» и передачу «Игра в кино».

Какие интеллектуальные шоу на YouTube смотрите вы? Поделитесь в комментариях.

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Теги: Новости
 
 
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YouTube - это уже давно не только развлекалово, но и площадка для саморазвития. Мы собрали интеллектуальные шоу, которые можно посмотреть на этой платформе. Кстати,...
 
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