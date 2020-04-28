Больше всего удивила маршрутка. Урбанист из Берлина об архитектуре и инфраструктуре Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Кристиан Хаген закончил Uni Weimar в Ваймаре по специальности «урбанистика», но работать пока не спешит и исследует мир, посещая различные страны. В его карту путешествий вошла и Беларусь. Турист из Германии две недели провел в Бресте, детально изучил город и готов поделиться с читателями Зеленого Портала своими как позитивными, так и негативными наблюдениями.





Посетить все страны – цель Кристиана Хагена, и Беларусь оказалась в числе первых по двум причинам: она близко к Германии и немцы до сих пор ничего о ней не знают.

«Что это за страна, какие люди там живут? Я решил ответить для себя на эти вопросы и посетил три основных города, которые рекомендовали путеводители: Минск, Гродно и Брест.

Первым в Бресте я увидел здание вокзала – красивый пример советского ампира, величественное здание, напоминающее замок. Брест мне уже начал нравится».





Кристиан на Набережной

«Я у вас не видел ни одного подземного перехода в центре»

- Тогда давай и начнем с позитивных моментов. Что в городе тебе понравилось в первую очередь?

Меня поразило, что в городе есть велодорожки, во многих городах Восточной Европы не хотят понимать их важность, что это экологично и что велосипед – транспорт будущего.

В большинстве мест убраны высокие бордюры – а ведь они доставляют много проблем велосипедистам города. Хотя меня, конечно, удивило, что по закону при отсутствии велосипедной дорожки велосипедисты обязаны ездить по тротуарам. Это неудобно для всех, но явно сделано для безопасности велосипедистов.

Понравились многие перекрестки: стильное оформление, правильные переходы без высоких бордюров, на которых даже нет зебры, а лишь обозначены габариты (прямо как в Германии). На таких переходах пешеходы заметнее для водителей. В некоторых местах (особенно возле университета им. Пушкина) я и вовсе чувствовал себя, как в Швеции.





Кстати, в вашем городе я не видел ни одного подземного перехода в центре города – это большой плюс. Во многих странах Восточной Европы они до сих пор есть, загонять пешеходов в подземные туннели по лестницам – это ужасно.

«Общественный транспорт имеет абсолютный приоритет над личным авто»

- Как тебе общественный транспорт в Бресте?

Очень здорово, что в городе есть троллейбусы, это отличный вид общественного транспорта. Чем меньше загрязняющих воздух вонючих автобусов, тем лучше! К сожалению, в немецких городах троллейбусов практически нет, хотя много где в Германии активно внедряют электробусы. И в Минске они тоже есть, что не может не радовать!

Также очень понравилось, что весь транспорт низкопольный. О маломобильных людях тут явно начали задумываться. Еще низкий пол позволяет быстрее производить посадку и высадку.

Транспорт ходит практически точно по расписанию, как в Германии. Это очень важно, что можно заранее спланировать и подойти на остановку в нужное время. Я был в Москве, там наземный транспорт ходит как попало, без какого-либо расписания. Можно две минуты простоять на остановке, а можно сорок.

Минусы – наличие «карманов» на остановках общественного транспорта.

Это неправильно – заезд в карман, потом выезд из него занимает массу времени, это дополнительный манёвр. Зачем? Пусть лучше машины ждут, общественный транспорт имеет абсолютный приоритет над личными авто.

Еще минус: если по центру города с наличием общественного транспорта нет проблем, то поехать куда-нибудь на окраину может ей стать. Чтобы добраться из Речицы к новым домам на Ковалевке, я потратил больше времени, чем добирался бы из окраины Берлина в центр. Автобусы раз в полчаса — это никуда не годится.

Больше всего поразила маршрутка

Но больше всего поразило существование у вас такого специфического вида транспорта, как маршрутка – такого нет ни в одной развитой стране, это больше свойственно беднейшим странам третьего мира.

Во-первых, вместимость: в одну маршрутку от силы поместится человек пятнадцать, это в десятки раз меньше, чем перевезет автобус или трамвай.

Во-вторых, водители маршруток уклоняются от налогов, засовывая купюры к себе в карман. Да, на удивление у вас в маршрутках дают чеки, но не всегда.

В-третьих – у них нет социальных обязательств: они не принимают обычные билеты на общественный транспорт, они не ездят допоздна, они не поедут туда, где пассажиропоток слишком маленький. На маломобильных людей им попросту плевать: покажите хоть одну маршрутку, куда можно заехать в коляске.

Ну и в-четвертых: пересчет сдачи водителем во время движения – это попросту опасно. У нас в Германии даже за телефон взяться во время движения запрещено!

Но перед тем как убирать маршрутки, надо расширить сеть общественного транспорта и сократить интервалы движения.

Скоростные трамваи, велодорожки, зелень и никаких машин в центре

- К машинам, я так понимаю, у тебя тоже негативное отношение?

Да. Хорошо видно, что машина у вас до сих пор считается чем-то важным и статусным, и иметь ее престижно.

В то же время на Западе отказываются от личных машин. Город с обилием машин – это плохой, шумный и неприятный город.

Зачем нужны широченные проспекты, лучше уделить место скоростным удобным трамваям, велодорожкам и зелени.

Машина всегда идет в самом низу дорожной иерархии – вначале пешеход, потом велосипед, потом общественный транспорт, и тогда уже оставшееся место – машина.

В ряде европейских городов машины полностью запрещены в центре (кроме служебных и авто экстренных служб). Машина – это, на первый взгляд, удобно. Но удобный для машин город построить невозможно. Это точно такая же утопия, как личный дом для каждой семьи, да еще и в центре города.

В современных городах перестраивают инфраструктуру так, чтобы люди с удовольствием пересели с личных машин на общественный транспорт и велосипед.

Жилой квартал за «Лагуной» отстает на 50 лет

- А что ты делал на Речице и Ковалевке? Это не самые туристические места города…

- На Речице я снимал себе жилье на время поездки, здесь было хорошее соотношение цены и качества, все просто. А на Ковалевку я ездил, чтобы посмотреть на новую застройку домов, о которой мне рассказывали, как о достаточно современной, и с необычным дизайном, презентующим разные поры года (речь идет о новом квартале за рынком «Лагуна» - прим. автора)





Ковалёво

- И каково твое впечатление?

Это ужас! В Швеции такое строили в 70-е и быстро поняли, что так не пойдет, а вы отстали на 50 лет!

Вместо того, чтобы строить современную квартальную застройку, как в той же Польше , у вас построили очередные поля с муравейниками.

Во-первых, не нужна такая этажность, не стоит строить дома выше пяти этажей, лучше оставлять «человеческие» габариты. Беларусь не страдает от нехватки земли и перенаселения. Между домами огромные пустые поля, которые никак не используются, куча земли, которая просто простаивает.

Газоны тоже не использованы, там нет зоны отдыха для людей, они просто ограждены заборами. Зачем заборы?





На первых этажах нет ни кафе, ни ресторанов, ни офисов или магазинов. Такое не строят ни в одной развитой стране.

В районе должна кипеть жизнь, а не просто, приехал – поспал, уехал в город работать или отдыхать, и снова приехал поспать.

Нужно строить плотные кварталы, где каждый клочок земли как-то используется, есть современные зоны для отдыха, есть офисы, рабочие места. Во дворах не должно быть ни одной машины – парковка должна быть где-нибудь на окраине района или под землей. Причем парковка должна быть платная: чтобы не было желания завести личный автомобиль лишний раз.

Просто загуглите «современные кварталы Европы» и вы увидите примеры хорошей грамотной современной жилой застройки.

«Как на историческую улицу можно было влепить такую громадину?»

- Если новые кварталы тебя не порадовали, то, что ты скажете о центре города?

- В городе отсутствует историческая ткань. Идешь по Советской, а там то современное здание, неумело сделанное под старину, то польское здание, испорченное пластиковыми окнами, потом опять какое-то современное здание. Нет целостности картинки, здания плохо между собой сочетаются. Я понимаю, что город пострадал во время Второй мировой войны, но Варшаву смогли же качественно отстроить?

Очень много нелепых вывесок, кричащей рекламы… Хотя и отмечу, что вижу много надписей на английском языке, это хорошая тенденция, город должен быть глобализированным и открытым для многих культур.





Венчает улицу огромное нелепое здание якобы под старину «Didas Persia», а про совершенно не вписывающуюся в картину улицы стеклянную гостиницу и я вовсе промолчу, как архитекторы города допустили такую постройку? Как на историческую улицу можно было влепить такую громадину?

Надо брать пример со Скандинавии – старые здания там сохраняют, не уничтожают и не обшивают пластиком. Там очень жесткие требования к внешнему виду городов, плюс у скандинавов хорошее чувство вкуса, у них даже немцам есть чему поучиться. Чтобы развивать вкус к архитектуре стоит поездить по Европе, обратить внимание, что даже в не туристических районах не строят что попало, а все делают по строгим правилам.





- Но какое-то здание, кроме железнодорожного вокзала, ты можешь похвалить?

Да, очень понравилось здание нового автовокзала. Мне сказали, что его открыли достаточно недавно – современно, много света и места внутри, фасад неплохой, есть подъезд общественного транспорта почти к дверям, удобные платформы для выезда автобусов. Не Нидерланды, конечно, но близко! Я был в Гродно, там автовокзал настолько ужасный: старое и тесное здание, обшитое дешевым пластиком!





Автовокзал





Железнодорожный вокзал

- Наверняка ты прошёлся по Набережной, что о ней можешь сказать? Многие брестчане любят там прогуливаться.

В городе отлично сделали Набережную, по ней приятно гулять, есть велодорожка, современные лавочки, где отдохнуть, места, где можно купить перекусить или арендовать самокат.

Понравился натуральный деревянный дизайн общественного туалета и лавочек, наличие тренажеров и детской площадки. Правда, у многих лавочек нет спинок, это упущение – людям для комфортного отдыха нужно точка опоры для спины, а это так, посидеть пару минут… Никогда не понимал: зачем вообще делают места для сидения без спинок?





Набережная

Детская площадка – как постоянный цирк

Детская площадка на Набережной, хоть и есть, но совершенно не продумана. Детские площадки в городе и во дворах ужасают, почему везде используются кричащие цвета и пластик? Цвета должны быть нейтральными, это должно быть дерево или металл.

Традиционно считается, что детские цвета должны быть яркими, вызывающими, «веселенькими». Это огромная ошибка.

Психологи давно доказали, что такое обилие «клоунских» цветов портит детскую психику, если человек каждый день видит такие яркие раздражители – красный, желтый, зеленый, синий, то он всегда на взводе. Все вокруг яркое и вызывающее, эти цвета «кричат».





Неправильная детская площадка

Это в цирк можно сходить раз в полгода, а на площадке ребенок играет по несколько часов почти каждый день! Только нейтральные природные тона, не раздражающие психику. Вот как, к примеру, должна выглядеть качественная детская площадка, она находится прямо под моим окном в Берлине.





Детская площадка в Берлине

Ожидания от Беларуси были хуже, чем реальность

- Ты часто упоминаешь о том, что что-то позитивное в облике города тебя сильно удивило. Твои ожидания были хуже, чем реальность?

- Да, ожидания были гораздо хуже, я думал, что это страна, застрявшая в 80-х, где ничего нет, где все плохо. А на самом деле Беларусь произвела на меня очень приятное впечатление. Все достаточно современно, хоть и не без нюансов. Я не так давно был в Болгарии, в туристическом городе Варна, там все, конечно, гораздо хуже с урбанистикой, хотя город намного популярней и известней Бреста.

- Что еще позитивного ты отметил для себя в городе?

- Большой плюс, что в городе много креативных и уютных кафе, где можно отдохнуть с чашкой кофе в красивом интерьере, поработать за ноутбуком или встретиться с друзьями. Видно, что тут живет много креативных и творческих людей, путешествующих по миру и привозящих с собой современные тренды. Город старается быть современным.

Видел на улицах раздельный сбор мусора, мне сказали, что за городом даже есть завод по ресайклингу.

Заметно, что в городе стали обращать внимание на нужды маломобильных людей, не везде еще, конечно, но это присутствует, и город идет в верном направлении.

Очень обрадовался, когда узнал, что практически везде можно платить картой или прямо с телефона. К сожалению, в Германии до сих пор во многих мелких местах принимают только наличные.





Немцы – большие фанаты кэша и это очень странно даже для меня.