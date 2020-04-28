|
Во время весенне-полевых работ водитель трактора обнаружил военный снаряд
28.04.2020 16:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В милицию поступило сообщение о том, что вблизи деревни Вызорок Барановичского района при сборе камней во время весенне-полевых работ водитель трактора обратил внимание на металлический предмет, напоминающий военный снаряд.
На место происшествия выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404.
В настоящее время все боеприпасы уничтожены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В милицию поступило сообщение о том, что вблизи деревни Вызорок Барановичского района при сборе камней во время весенне-полевых работ водитель трактора обратил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)