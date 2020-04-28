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Во время весенне-полевых работ водитель трактора обнаружил военный снаряд

28.04.2020 16:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В милицию поступило сообщение о том, что вблизи деревни Вызорок Барановичского района при сборе камней во время весенне-полевых работ водитель трактора обратил внимание на металлический предмет, напоминающий военный снаряд.

Во время весенне-полевых работ водитель трактора обнаружил военный снаряд

На место происшествия выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404.
Территорию, где обнаружили снаряд, оперативно перекрыли. По оценке специалистов найденным объектом является артиллерийский снаряд 76 мм времен Великой Отечественной войны.
Военнослужащие обследовали территорию на предмет наличия других взрывных устройств и обнаружили:
- четыре артиллерийских снаряда 76 мм;
- артиллерийский снаряд 105 мм;- взрыватель от артиллерийского снаряда.

Во время весенне-полевых работ водитель трактора обнаружил военный снаряд

В настоящее время все боеприпасы уничтожены.

УВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним!

Помните, что самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.

 
 
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  В милицию поступило сообщение о том, что вблизи деревни Вызорок Барановичского района при сборе камней во время весенне-полевых работ водитель трактора обратил...
 
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