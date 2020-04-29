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В г. Береза дедушка на мопеде "Мустанг" не заметил автомобиль и столкнулся с ним

29.04.2020 10:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По информации ГАИ, днем 27 апреля в г. Береза на ул. Ленина 74-летний водитель мопеда "Мустанг" столкнулся с остановившимся у правого края проезжей части автомобилем "Пежо" под управлением 34-летнего местного жителя.

В г. Береза дедушка на мопеде "Мустанг" не заметил автомобиль и столкнулся с ним

Водитель мопеда с травмами доставлен в больницу.

 
 
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  По информации ГАИ, днем 27 апреля в г. Береза на ул. Ленина 74-летний водитель мопеда "Мустанг" столкнулся с остановившимся у правого края проезжей части автомобилем...
 
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