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В г. Береза дедушка на мопеде "Мустанг" не заметил автомобиль и столкнулся с ним
29.04.2020 10:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По информации
Водитель мопеда с травмами доставлен в больницу.
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По информации ГАИ, днем 27 апреля в г. Береза на ул. Ленина 74-летний водитель мопеда "Мустанг" столкнулся с остановившимся у правого края проезжей части автомобилем...
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