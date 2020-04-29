Министерство образования: учащиеся должны лично присутствовать на аттестации

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– Что касается аттестации: есть текущая аттестация – зачеты, экзамены, есть итоговая аттестация. На сегодняшний день мы четко видим те нормы, которые есть в кодексе, и четко видим те технологии, которые используются. Во-первых, аттестация, для того, чтобы мы говорили о качестве образования, это определено и в кодексе, должна проводиться с личным участием обучающегося. Что такое личное участие? Давайте посмотрим на этот аспект. Можно было бы, погорячившись, заявить, что это участие и в удаленном формате, когда отображается лицо студента, когда можно, например, с помощью каких-то средств биометрии определить, что это он. Но с нашей точки зрения, этого недостаточно. Личное участие – это демонстрация личных знаний, – отметил представитель ведомства.

Как рассказал Сергей Касперович, на сегодняшний день в министерстве не видят ни технологической возможности, ни гарантий того, что будет обеспечено качество образовательного процесса.

– Аттестацию мы планируем при непосредственном взаимодействии преподавателя либо комиссии с обучающимся. Но в обязательном порядке, это системное решение уже принято, реализуется – мы будем устранять возможность для массовых скоплений людей, устранять возможность для того, чтобы были в больших количествах контакты. Это все реализуемо. Если говорить о проведении экзаменов – можно выстраивать графики, когда студенты не все приходят к одному времени, а приходят по определенному, заранее составленному расписанию, необходимо использование преимущественно больших аудиторий и так далее, – рассказал начальник Главного управления профессионального образования Минобразования.

В ведомстве рассматривают варианты составления графиков экзаменов так, чтобы студенты приходили в разное время, планируется использовать большие аудитории.

Практически аналогичный подход планируют применить и в отношении школьников.

– Если дети не ходят на занятия, этим самым предотвращая и для себя, и для своих близких возможность контактировать, например, с людьми, которые, допустим, имеют заболевания, даже в скрытой форме, но на аттестацию все-таки они должны прийти. А наша задача, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения, – обеспечить максимально безопасные условия, обеспечить условия, когда нет этих массовых скоплений. И здесь, опять же, решения видятся, – рассказал Сергей Касперович.