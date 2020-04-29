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В США заменят легендарный M203 новым основным гранатометом

29.04.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская компания Capco LLC из Колорадо получила контракт на сумму 33,6 миллиона долларов США на поставку 40-миллиметровых гранатометов M320 и M320A1 — они станут со временем основным оружием этого класса в стране. Об этом сообщает defence-blog, ссылаясь на оборонное ведомство страны.


Тренировка с М320. Фото: wikimedia.org

Министерство обороны сообщило, что заказ будет полностью выполнен, предположительно, к 26 апреля 2025 года. Новейшая модель разработана для того, чтобы заменить основной подствольный гранатомет американской армии M203, стоящий на вооружении со времен вьетнамской войны.

В отличие от предшественника, M320 может использоваться не только как подствольник, но и как самостоятельное оружие. В номенклатуру боеприпасов входят осколочно-фугасные гранаты, гранаты большой мощности, термобарические (так называемые «осколочно-фугасные двойного назначения»), дымовые, осветительные и нелетальные боеприпасы. В отличие от M203, заряжание гранатомета происходит через отверстие в боковой части оружия, что позволяет использовать гранаты большего размера.

По массе M320 превосходит предшественника почти на 900 г (неснаряженный M203 весит всего 1,36 кг) — это обусловлено более прочным корпусом, чтобы модель служила дольше, а точность оружия была выше. Гранатомет снабжен прицелом DNS (для использования как днем, так и ночью) и лазерным дальномером.

 
 
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В отличие от предшественника, он может использоваться и как подствольный, и как обычный.
 
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