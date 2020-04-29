Журналист так расслабился на карантине, что вышел в эфир без штанов

Источник материала: Tut.by

Шутки о ленивых лайфхакерах, во время деловых видеозвонков одетых лишь в верхнюю часть наряда, появились еще на заре приложений для видеосвязи. Вот и корреспондент ABC из США Уилл Рив, выходя в эфир Good Morning America 28 апреля, попался на аналогичном лайфхаке, пишет medialeaks со ссылкой на BuzzFeed News.

27-летний журналист рассказывал о программе по предоставлению лекарств жителям домов престарелых с помощью дронов, которую планируют запустить компания по доставке UPS и аптеки CVS. Молодой человек был одет в пиджак и рубашку, и, судя по его уверенному виду, не догадывался, что баннер телеканала не полностью закрывает его голые ноги.

Казалось бы, это еще не полное фиаско. Но следом GMA вывел на экран одновременно и ведущих, и Уилла, и ракурс оказался таким, что зрители увидели немного больше его неприкрытого тела.

Это породило множество шуток в сети, где его назвали «новым героем» и «королем релакса».

Сам журналист с юмором ответил на бурную реакцию твиттера. Рив заверил, что на нем были шорты, а не одно нижнее белье, как сочли некоторые комментаторы. А еще посетовал, что оператором на ТВ после такого его наймут нескоро. А свой эффектный наряд Уилл объяснил желанием сэкономить время.

— Пытаясь быть продуктивным, я сегодня утром слегка рановато приготовился к тренировке, следующей после эфира, — написал репортер.