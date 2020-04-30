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Беларусь намерена получить более 8 миллионов тонн зерна
Источник материала: ОНТ
Беларусь намерена получить более 8 миллионов тонн зерна – рассказали о планах на этот год в Минсельхозпроде.
По последним данным, ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) в стране посеяли на 94% площадей. Практически во всех областях – Брестской, Гомельской, Могилевской, Минской, Гродненской – работы завершены. В Витебской области засеяно чуть более 70% полей. Примерно на экваторе сев кукурузы и посадка картофеля.
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Беларусь намерена получить более 8 миллионов тонн зерна – рассказали о планах на этот год в Минсельхозпроде. По последним данным, ранние яровые зерновые и...
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