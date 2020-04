Знаменитый Брестский международный мотофестиваль в этом году не состоится. Пандемия

Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые друзья и гости Brest Bike Festival International! С тяжестью в сердце мы вынуждены признать, что 2020 Brest Bike Festival International подлежит отмене. Перенос на другие даты в 2020 году невозможен по многим причинам.





Нам это решение далось сложно, и мы до последнего верили, что ситуация с пандемией в мире изменится. Безопасность наших гостей мы ценим превыше всего и, в текущих обстоятельствах, мы не можем её гарантировать.





Многие европейские страны отменили все культурно-массовые мероприятия на 2020 год, а также запретили, даже после отмены карантина, посещение своих стран туристами.

Девиз BBFI - «Мир без границ!», должен работать в полной мере. В формате закрытых границ со всех сторон Республики Беларусь, проведение фестиваля не соответствует ключевым целям и ценностям мероприятия. Brest Bike Festival International - фестиваль международный и он должен оставаться таким!





Мы сожалеем, что не можем организовать встречу друзей на Brest Bike Festival International в 2020 году в официальном формате, но Брест, его жители, мотоциклисты и организаторы ждут всех вас в 2021 году, в последние выходные мая … юбилей BBFI никто не отменял!

Здоровья всем! Ваша команда организаторов BBFI

Dear friends and guests of Brest Bike Festival International!

With a heavy heart, we are forced to admit that 2020 Brest Bike Festival International should be canceled. Moving to other dates in 2020 is impossible for many reasons.





This decision was difficult for us, and until the last moment we believed that the situation with the pandemic in the world would be changed. We value the safety of our guests above all and in the current circumstances we cannot guarantee it.

Many European countries canceled all cultural events for 2020, and also prohibited tourists from visiting their countries even after quarantine will be lifted.

The BBFI's motto, “A World Without Borders!”, must work fully. In the format of closed borders from all sides of the Republic of Belarus, the holding of the festival does not correspond to the main goals and values of the event. Brest Bike Festival International is an international festival and it should remain so!





We regret that we cannot organize a meeting of our friends at Brest Bike Festival International in 2020 in the official format, but Brest, its residents, motorcyclists and organizers are waiting for all of you in 2021, on the last weekend of May... nobody canceled the BBFI anniversary!

tay safe and healthy! Your BBFI Organizer Team

Drodzy przyjaciele i goście Brest Bike Festival International!

Z ciężkim sercem przyznajemy, że 2020 Brest Bike Festival International musi zostać anulowany. Przeniesienie na inne terminy w 2020 r. nie jest możliwe z wielu powodów.

Ta decyzja była dla nas trudna i do niedawna wierzyliśmy, że sytuacja z pandemią na świecie ulegnie zmianie. Przede wszystkim cenimy bezpieczeństwo naszych gości i w obecnych okolicznościach nie możemy tego zagwarantować.





Wiele krajów europejskich anulowało wszystkie wydarzenia kulturalne na 2020 r., a także zabroniło turystom odwiedzania ich krajów nawet po zniesieniu kwarantanny.

Motto BBFI „Świat bez granic!” powinno działać w pełni. W formacie zamkniętych granic ze wszystkich stron Republiki Białorusi organizacja festiwalu nie spełnia kluczowych celów i wartości imprezy. Brest Bike Festival International to międzynarodowy festiwal i tak powinno pozostać!

Żałujemy, że nie możemy zorganizować spotkania przyjaciół na Brest Bike Festival International w 2020 roku w oficjalnym formacie, ale Brześć, jego mieszkańcy, motocykliści i organizatorzy czekają na Was wszystkich w 2021 roku, w ostatni weekend maja... nikt nie odwołał rocznicy BBFI!

Zdrowia dla wszystkich! Twój zespół organizatorów BBFI