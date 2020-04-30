«Финал четырёх» гандбольной СЕХА-лиги планируется провести в сентябре

Источник материала: ОНТ

Руководство гандбольной СЕХА-лиги собирается провести «финал четырёх» в сентябре. Об этом заявил исполнительный директор турнира Синиша Остоич.

Напомним, что чемпион Беларуси «БГК имени Мешкова» и хорватский «Загреб» успели завоевать путевки в решающую стадию. Еще в двух парах ответные четвертьфинальные матчи пока не состоялись. «Вардар» и «Нексе», а также «Веспрем» и «Войводина» еще поспорят за выход в «финал четырех». Эти поединки могут пройти непосредственно перед началом главного турнира в Хорватии.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram