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«Финал четырёх» гандбольной СЕХА-лиги планируется провести в сентябре

30.04.2020 14:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Финал четырёх» гандбольной СЕХА-лиги планируется провести в сентябре

Руководство гандбольной СЕХА-лиги собирается провести «финал четырёх» в сентябре. Об этом заявил исполнительный директор турнира Синиша Остоич. 

Напомним, что чемпион Беларуси «БГК имени Мешкова» и хорватский «Загреб» успели завоевать путевки в решающую стадию. Еще в двух парах ответные четвертьфинальные матчи пока не состоялись. «Вардар» и «Нексе», а также «Веспрем» и «Войводина» еще поспорят за выход в «финал четырех». Эти поединки могут пройти непосредственно перед началом главного турнира в Хорватии. 

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Руководство гандбольной СЕХА-лиги собирается провести «финал четырёх» в сентябре. Об этом заявил исполнительный директор турнира Синиша Остоич.  Напомним, что...
 
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