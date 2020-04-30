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Беларусь сократила внешний госдолг до 16,6 миллиардов долларов

30.04.2020 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 апреля 2020 года составил 16,6 млрд долларов. Он уменьшился с начала года на 0,5 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 2,9%.

Как сообщает Минфин, погашение внешнего государственного долга в первом квартале составило 504,9 млн долларов, из которых 221,6 млн долларов — правительству России, 171,2 млн долларов — банкам Китая, 88,3 млн долларов — Евразийскому фонду стабилизации и развития, 22 млн долларов — Международному банку реконструкции и развития, 1,3 млн долларов — Европейскому банку реконструкции и развития и Северному инвестиционному банку, а также 0,5 млн долларов — Товарно-кредитной корпорации США.

В то же время, в январе—марте в Беларусь были привлечены внешние государственные займы на сумму 247,7 млн долларов, в том числе 222,7 млн долларов — правительства и банков России, 12,8 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая, 8 млн долларов — МБРР, 4,2 млн долларов — ЕБРР и СИБ. Кроме того, резко увеличился государственный долг страны, составив на 1 апреля 53,7 млрд рублей (около 21,5 млрд долларов), что на 19% больше, чем на начало года.

Напомним, ранее в Национальном банке констатировали, что в 2020 году ожидается резкий рост издержек на обслуживание и погашение внешнего долга. Это связывается со снижением стоимости белорусского рубля по отношению к доллару и соответствующим падением номинального долларового ВВП. 


 

 
 
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Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 апреля 2020 года составил 16,6 млрд долларов. Он уменьшился с начала года на 0,5 млрд долларов (с учетом курсовых...
 
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