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Сборная Беларуси по пляжному футболу начала тренировочный сбор в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Сборная Беларуси по пляжному футболу начала тренировочный сбор в Минске. Команда готовится к квалификации чемпионата мира и розыгрышу Лиги Европы.
Руководит занятиями Дмитрий Рубненко по программе, составленной главным тренером сборной Николасом Альварадо. На базе столичного спорткомплекса «Олимпийский» работают 15 игроков. Из-за погодных условий пока футболистам приходится заниматься в зале. Упор – на общефизическую подготовку. Но уже завтра планируется провести первые тренировки на песке. Сбор национальной команды продлится до 5 мая.
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Сборная Беларуси по пляжному футболу начала тренировочный сбор в Минске. Команда готовится к квалификации чемпионата мира и розыгрышу Лиги Европы. Руководит...
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