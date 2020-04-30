ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сборная Беларуси по пляжному футболу начала тренировочный сбор в Минске

30.04.2020 17:42 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по пляжному футболу начала тренировочный сбор в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

Сборная Беларуси по пляжному футболу начала тренировочный сбор в Минске. Команда готовится к квалификации чемпионата мира и розыгрышу Лиги Европы. 

Руководит занятиями Дмитрий Рубненко по программе, составленной главным тренером сборной Николасом Альварадо. На базе столичного спорткомплекса «Олимпийский» работают 15 игроков. Из-за погодных условий пока футболистам приходится заниматься в зале. Упор – на общефизическую подготовку. Но уже завтра планируется провести первые тренировки на песке. Сбор национальной команды продлится до 5 мая.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси по пляжному футболу начала тренировочный сбор в Минске. Команда готовится к квалификации чемпионата мира и розыгрышу Лиги Европы.  Руководит...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Толочинском районе рецидивист напал в лесу на девушку и связал её
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика