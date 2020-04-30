Кот напоминает, как себя вести. В Копыле сотрудники МЧС сделали «безопасную остановку»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Безопасные остановки от МЧС продолжают появляться в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





На этот раз копыльские спасатели решили творчески подойти к предотвращению инцидентов и информированию населения. На остановке в центре города они нарисовали героев мультфильмов, напоминающих правила безопасности в разных ситуациях.





Таким образом ожидание транспорта может стать информативнее и полезнее.





Виталий Ильючик, начальник Копыльского РОЧС:

Была взята инфографика с котом, который в ожидании автобуса напоминает жителям Копыля и всем остальным правила пожарной безопасности.





Кстати, в Копыле уже есть несколько учебных площадок по правилам пожарной безопасности для детей. Интерактивные зоны расположены в детском саду № 1 и в центральной районной больнице.