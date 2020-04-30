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В Беларуси готовится госпрограмма о земельно-имущественных отношениях на 2021-2025 годы

30.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси готовится госпрограмма о земельно-имущественных отношениях на 2021-2025 годы

В Беларуси формируется государственная программа «Земельно-имущественные отношения, геодезическая и картографическая деятельность» на 2021-2025 годы, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Госкомимущества Елена Костюкова.

«Госпрограмма разрабатывается в целях развития земельных отношений, геодезической и картографической деятельности, госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, имущественных отношений, соответствующих кадастров, регистров и реестров, а также выполнения международных обязательств Беларуси по этим направлениям», — сказала пресс-секретарь.

Документ создается в соответствии с приоритетами развития информационного общества и внедрения информационно-коммуникационных технологий (информатизация сферы, предоставление госуслуг и осуществление административных процедур в электронном виде, внедрение технологий сбора и обработки больших массивов данных, включая данные спутниковых систем связи и навигации, дистанционного зондирования Земли и цифровых карт). Программа разрабатывается также в соответствии с целями государственной политики социально-экономического развития в области охраны окружающей среды. Реализация госпрограммы будет способствовать достижению на национальном уровне цели устойчивого развития, объявленной Генеральной ассамблеей ООН.

Как отметили в комитете, на базе РУП «Проектный институт Белгипрозем» сегодня состоялось онлайн-совещание по подготовке Госкомимуществом основных положений данной госпрограммы. В мероприятии приняли участие представители Минэкономики, Государственного комитета по имуществу и подчиненных ему организаций.

https://www.belta.by/

 
 
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В Беларуси формируется государственная программа «Земельно-имущественные отношения, геодезическая и картографическая деятельность» на 2021-2025 годы, сообщила...
 
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