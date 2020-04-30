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Чьё добро? Милиция устанавливает владельца велосипеда

30.04.2020 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудниками Ленинского РОВД г. Бреста устанавливается местонахождение велосипеда марки «Stels Navigator 410», который 13 октября 2019 года был оставлен на ООТ «Гимназия №1» по улице Карла Маркса.

Чьё добро? Милиция устанавливает владельца велосипеда

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении велосипеда, либо желающих вернуть его в качестве находки, просьба связаться с сотрудниками милиции по телефонам: м.т.+375(29)720-74-26, +375(29) 280-93-23, либо по телефону 102.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сотрудниками Ленинского РОВД г. Бреста устанавливается местонахождение велосипеда марки «Stels Navigator 410», который 13 октября 2019 года был оставлен на ООТ «Гимназия...
 
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