Ставки по вкладам в долларах идут вверх. Сколько можно заработать

В феврале банки подняли ставки по депозитам в российских рублях, но с учетом новых обстоятельств вклады в этой валюте становятся все менее выгодными. Ставки в евро практически стоят на месте, а вот ставки в долларах, похоже, идут навстречу вкладчикам. FINANCE.TUT.BY выбрал самые выгодные варианты вкладов на длинный срок в валюте в этом месяце в каждом из банков.
Вклады в долларах
Некоторые банки за прошедшие три месяца подняли ставки по депозитам в долларах на длинный срок на 0,5−1% годовых. В некоторых случаях — это практически увеличение ставки в два раза (БТА Банк, Дабрабыт, Франсабанк).
А вот Беларусбанк больше не принимает вклады в долларах сроком на два года: либо 36 месяцев, либо уже 18.
Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня
РРБ Банк,
Европейский
2 года
0,8% (-), 0,8%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года
1,5% (-0,5%), 1%
ВТБ Банк,
ВТБ-Enter
2 / 3 года
1,8% / 2,0% (-0,3% / -0,4%), 1,5% / 1,6%
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
2 / 3 года
2% (+0,25%), 2,25%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
0,8% (-0,3%), 0,5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 года
1,5% (+0,5%), 2%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
3 года
1,3% (+0,5%), 1,8%
Беларусбанк,
Классик
3 года
1,3% (+0,35%), 1,65%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
1,6% (+0,7%), 2,3%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
1,7% (-), 1,7%
Белгазпромбанк,
Стабильный
3 года
1,5% (-), 1,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
1% / 1% (-), 1,7% / 1,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
751−1000 дней
1,5% (-), 1,5%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
1,2% (+1,1%), 2,3%
Банк Решение,
Online-решение
2 года
2,4% (-0,15%), 2,25%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
1,6% (-0,3%), 1,3%
Дабрабыт,
Шчодры
2 года
1% (+1,25%), 2,25%
МТБанк,
Актуальный
2 года
0,5% (-), 0,5%
Paritetbank,
Капитал
2 года
1,75% (+0,75%), 2,5%
Технобанк,
Новый
2 года
2,1% (-0,35%), 1,75%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
1,5% (+1%), 2,5%
Цептербанк,
Цептер Соната
2 года
2,3% (-0,7%), 1,6%
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня
РРБ Банк,
Европейский
2 года
0,8% (-), 0,8%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года
1,5% (-0,5%), 1%
ВТБ Банк,
ВТБ-Enter
2 / 3 года
1,8% / 2,0% (-0,3% / -0,4%), 1,5% / 1,6%
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
2 / 3 года
2% (+0,25%), 2,25%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
0,8% (-0,3%), 0,5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 года
1,5% (+0,5%), 2%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
3 года
1,3% (+0,5%), 1,8%
Беларусбанк,
Классик
3 года
1,3% (+0,35%), 1,65%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
1,6% (+0,7%), 2,3%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
1,7% (-), 1,7%
Белгазпромбанк,
Стабильный
3 года
1,5% (-), 1,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
1% / 1% (-), 1,7% / 1,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
751−1000 дней
1,5% (-), 1,5%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
1,2% (+1,1%), 2,3%
Банк Решение,
Online-решение
2 года
2,4% (-0,15%), 2,25%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
1,6% (-0,3%), 1,3%
Дабрабыт,
Шчодры
2 года
1% (+1,25%), 2,25%
МТБанк,
Актуальный
2 года
0,5% (-), 0,5%
Paritetbank,
Капитал
2 года
1,75% (+0,75%), 2,5%
Технобанк,
Новый
2 года
2,1% (-0,35%), 1,75%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
1,5% (+1%), 2,5%
Цептербанк,
Цептер Соната
2 года
2,3% (-0,7%), 1,6%
Вклады в евро
Еще два месяца назад во многих банках депозиты в евро принимали практически под такой же процент, что и в долларах. Однако учитывая «непоседливость» долларовых ставок, вклады в евро стали чуть менее выгодными.