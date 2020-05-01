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Ставки по вкладам в долларах идут вверх. Сколько можно заработать

01.05.2020 07:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В феврале банки подняли ставки по депозитам в российских рублях, но с учетом новых обстоятельств вклады в этой валюте становятся все менее выгодными. Ставки в евро практически стоят на месте, а вот ставки в долларах, похоже, идут навстречу вкладчикам. FINANCE.TUT.BY выбрал самые выгодные варианты вкладов на длинный срок в валюте в этом месяце в каждом из банков.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Вклады в долларах

Некоторые банки за прошедшие три месяца подняли ставки по депозитам в долларах на длинный срок на 0,5−1% годовых. В некоторых случаях — это практически увеличение ставки в два раза (БТА Банк, Дабрабыт, Франсабанк).

А вот Беларусбанк больше не принимает вклады в долларах сроком на два года: либо 36 месяцев, либо уже 18.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 2,5% годовых (Paritetbank и Франсабанк), на 3 года — 2,25% годовых (Белорусский народный банк).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня

РРБ Банк,

Европейский

 2 года 0,8% (-), 0,8%

РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный

 3 года 1,5% (-0,5%), 1%

ВТБ Банк,

ВТБ-Enter

 2 / 3 года 1,8% / 2,0% (-0,3% / -0,4%), 1,5% / 1,6%

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 2 / 3 года 2% (+0,25%), 2,25%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

0,8% (-0,3%), 0,5%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

2 года

1,5% (+0,5%), 2%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

3 года

1,3% (+0,5%), 1,8%

Беларусбанк,

Классик

3 года

1,3% (+0,35%), 1,65%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

1,6% (+0,7%), 2,3%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

1,7% (-), 1,7%

Белгазпромбанк,

Стабильный

3 года

1,5% (-), 1,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

1% / 1% (-), 1,7% / 1,7%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

751−1000 дней

1,5% (-), 1,5%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

1,2% (+1,1%), 2,3%

Банк Решение,

Online-решение

2 года

2,4% (-0,15%), 2,25%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

1,6% (-0,3%), 1,3%

Дабрабыт,

Шчодры

2 года

1% (+1,25%), 2,25%

МТБанк,

Актуальный

2 года

0,5% (-), 0,5%

Paritetbank,

Капитал

2 года

1,75% (+0,75%), 2,5%

Технобанк,

Новый

2 года

2,1% (-0,35%), 1,75%

Франсабанк,

Верный расчет

2 года

1,5% (+1%), 2,5%

Цептербанк,

Цептер Соната

2 года

2,3% (-0,7%), 1,6%

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня

РРБ Банк,

Европейский

 2 года 0,8% (-), 0,8%

РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный

 3 года 1,5% (-0,5%), 1%

ВТБ Банк,

ВТБ-Enter

 2 / 3 года 1,8% / 2,0% (-0,3% / -0,4%), 1,5% / 1,6%

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 2 / 3 года 2% (+0,25%), 2,25%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

0,8% (-0,3%), 0,5%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

2 года

1,5% (+0,5%), 2%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

3 года

1,3% (+0,5%), 1,8%

Беларусбанк,

Классик

3 года

1,3% (+0,35%), 1,65%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

1,6% (+0,7%), 2,3%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

1,7% (-), 1,7%

Белгазпромбанк,

Стабильный

3 года

1,5% (-), 1,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

1% / 1% (-), 1,7% / 1,7%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

751−1000 дней

1,5% (-), 1,5%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

1,2% (+1,1%), 2,3%

Банк Решение,

Online-решение

2 года

2,4% (-0,15%), 2,25%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

1,6% (-0,3%), 1,3%

Дабрабыт,

Шчодры

2 года

1% (+1,25%), 2,25%

МТБанк,

Актуальный

2 года

0,5% (-), 0,5%

Paritetbank,

Капитал

2 года

1,75% (+0,75%), 2,5%

Технобанк,

Новый

2 года

2,1% (-0,35%), 1,75%

Франсабанк,

Верный расчет

2 года

1,5% (+1%), 2,5%

Цептербанк,

Цептер Соната

2 года

2,3% (-0,7%), 1,6%

Вклады в евро

Еще два месяца назад во многих банках депозиты в евро принимали практически под такой же процент, что и в долларах. Однако учитывая «непоседливость» долларовых ставок, вклады в евро стали чуть менее выгодными.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 1,5% годовых (Paritetbank), на 3 года — 1,1% годовых (Белагропромбанк).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 2 / 3 года 1% (-), 1%

ВТБ Банк,

ВТБ-Enter

 2 года 0,1% (-), 0,1%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

0,25% (-), 0,25%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

2 года

0,8% (+0,3%), 1,1%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

3 года

0,8% (+0,3%), 1,1%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд

2 года

0,65% (-), 0,65%

Беларусбанк,

Классик

3 года

0,8% (-), 0,8%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

0,2% (+0,8%), 1,0%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

1% (-), 1%

Белгазпромбанк,

Стабильный

3 года

0,8% (-), 0,8%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

0,2% / 0,2% (+0,45% / +0,5%), 0,65% / 0,7%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

751−1000 дней

0,1% (+0,3%), 0,4%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

1,2% (-), 1,2%

Банк Решение,

Online-решение

2 года

0,5% (-), 0,5%

ВТБ Банк,

Окно возможностей

3 года

0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

1,4% (-0,6%), 0,8%

Дабрабыт,

Шчодры

2 года

0,01% (-), 0,01%

МТБанк,

Актуальный

2 года

0,5% (-), 0,5%

Paritetbank,

Капитал

2 года

1% (+0,5%), 1,5%

РРБ Банк,

Free-card

2 года

0,5% (-), 0,5%

РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный

3 года

0,7% (-), 0,7%

Технобанк,

е-Удача

2 года

1% (-), 1%

Франсабанк,

Верный расчет

2 года

1,5% (-0,5%), 1%

Цептербанк,

Цептер Соната

2 года

1,5% (-0,5%), 1%

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 2 / 3 года 1% (-), 1%

ВТБ Банк,

ВТБ-Enter

 2 года 0,1% (-), 0,1%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

0,25% (-), 0,25%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

2 года

0,8% (+0,3%), 1,1%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

3 года

0,8% (+0,3%), 1,1%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд

2 года

0,65% (-), 0,65%

Беларусбанк,

Классик

3 года

0,8% (-), 0,8%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

0,2% (+0,8%), 1,0%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

1% (-), 1%

Белгазпромбанк,

Стабильный

3 года

0,8% (-), 0,8%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

0,2% / 0,2% (+0,45% / +0,5%), 0,65% / 0,7%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

751−1000 дней

0,1% (+0,3%), 0,4%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

1,2% (-), 1,2%

Банк Решение,

Online-решение

2 года

0,5% (-), 0,5%

ВТБ Банк,

Окно возможностей

3 года

0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

1,4% (-0,6%), 0,8%

Дабрабыт,

Шчодры

2 года

0,01% (-), 0,01%

МТБанк,

Актуальный

2 года

0,5% (-), 0,5%

Paritetbank,

Капитал

2 года

1% (+0,5%), 1,5%

РРБ Банк,

Free-card

2 года

0,5% (-), 0,5%

РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный

3 года

0,7% (-), 0,7%

Технобанк,

е-Удача

2 года

1% (-), 1%

Франсабанк,

Верный расчет

2 года

1,5% (-0,5%), 1%

Цептербанк,

Цептер Соната

2 года

1,5% (-0,5%), 1%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля ставки идут вниз. Максимальное снижение составило 1,5% годовых. Остальные снизили ставки в среднем на 0,5−0,6% годовых.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 6,25% годовых, на 3 года — 5,8% годовых.

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 24 месяца 6,25% (-), 6,25%

ВТБ Банк,

Окно возможностей

 2 / 3 года 5,8% / 5,8% (-), 5,8% / 5,8%

РРБ Банк,

Безотзывный на 27 месяцев

 2 года 5% (-), 5%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

4,55% (-0,55%), 4%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

2 года

6,2% (-0,7%), 5,5%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

3 года

6,1% (-0,6%), 5,5%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд

2 года

5,5% (-0,5%), 5%

Беларусбанк,

Классик

3 года

3,5% (-0,5%), 3%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

5,5% (-), 5,5%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

5,9% (-), 5,9%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

6,5% / 6,5% (-1,5% / -1,5%), 5% / 5%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

501−1000 дней

5,5% (-), 5,5%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

6% (-), 6%

Банк Решение,

Формула успеха

2 года

5% (-), 5%

Дабрабыт,

Шчодры

2 года

4% (-), 4%

Paritetbank,

Капитал

2 года

5,75% (+0,45%), 6,2%

Технобанк,

Новый

2 года

6,5% (-0,7%), 5,8%

Франсабанк,

Верный расчет

2 года

6,0% (-0,5%), 5,5%

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 24 месяца 6,25% (-), 6,25%

ВТБ Банк,

Окно возможностей

 2 / 3 года 5,8% / 5,8% (-), 5,8% / 5,8%

РРБ Банк,

Безотзывный на 27 месяцев

 2 года 5% (-), 5%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

4,55% (-0,55%), 4%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

2 года

6,2% (-0,7%), 5,5%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

3 года

6,1% (-0,6%), 5,5%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд

2 года

5,5% (-0,5%), 5%

Беларусбанк,

Классик

3 года

3,5% (-0,5%), 3%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

5,5% (-), 5,5%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

5,9% (-), 5,9%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

6,5% / 6,5% (-1,5% / -1,5%), 5% / 5%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

501−1000 дней

5,5% (-), 5,5%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

6% (-), 6%

Банк Решение,

Формула успеха

2 года

5% (-), 5%

Дабрабыт,

Шчодры

2 года

4% (-), 4%

Paritetbank,

Капитал

2 года

5,75% (+0,45%), 6,2%

Технобанк,

Новый

2 года

6,5% (-0,7%), 5,8%

Франсабанк,

Верный расчет

2 года

6,0% (-0,5%), 5,5%

 
 
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