Ставки по вкладам в долларах идут вверх. Сколько можно заработать

Источник материала: Tut.by

В феврале банки подняли ставки по депозитам в российских рублях, но с учетом новых обстоятельств вклады в этой валюте становятся все менее выгодными. Ставки в евро практически стоят на месте, а вот ставки в долларах, похоже, идут навстречу вкладчикам. FINANCE.TUT.BY выбрал самые выгодные варианты вкладов на длинный срок в валюте в этом месяце в каждом из банков.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Вклады в долларах

Некоторые банки за прошедшие три месяца подняли ставки по депозитам в долларах на длинный срок на 0,5−1% годовых. В некоторых случаях — это практически увеличение ставки в два раза ( БТА Банк , Дабрабыт , Франсабанк ).

А вот Беларусбанк больше не принимает вклады в долларах сроком на два года: либо 36 месяцев, либо уже 18.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 2,5% годовых ( Paritetbank и Франсабанк ), на 3 года — 2,25% годовых ( Белорусский народный банк ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня РРБ Банк, Европейский 2 года 0,8% (-), 0,8% РРБ Банк, 36 месяцев безотзывный 3 года 1,5% (-0,5%), 1% ВТБ Банк, ВТБ-Enter 2 / 3 года 1,8% / 2,0% (-0,3% / -0,4%), 1,5% / 1,6% Белорусский народный банк, Лучшее будущее 2 / 3 года 2% (+0,25%), 2,25% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 0,8% (-0,3%), 0,5% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 2 года 1,5% (+0,5%), 2% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 3 года 1,3% (+0,5%), 1,8% Беларусбанк, Классик 3 года 1,3% (+0,35%), 1,65% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 1,6% (+0,7%), 2,3% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 1,7% (-), 1,7% Белгазпромбанк, Стабильный 3 года 1,5% (-), 1,5% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 1% / 1% (-), 1,7% / 1,7% БПС-Сбербанк, Сохраняй 751−1000 дней 1,5% (-), 1,5% БТА Банк, БТА Профит 2 года 1,2% (+1,1%), 2,3% Банк Решение, Online-решение 2 года 2,4% (-0,15%), 2,25% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 1,6% (-0,3%), 1,3% Дабрабыт, Шчодры 2 года 1% (+1,25%), 2,25% МТБанк, Актуальный 2 года 0,5% (-), 0,5% Paritetbank, Капитал 2 года 1,75% (+0,75%), 2,5% Технобанк, Новый 2 года 2,1% (-0,35%), 1,75% Франсабанк, Верный расчет 2 года 1,5% (+1%), 2,5% Цептербанк, Цептер Соната 2 года 2,3% (-0,7%), 1,6%

Банк, вклад Срок размещения Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня РРБ Банк, Европейский 2 года 0,8% (-), 0,8% РРБ Банк, 36 месяцев безотзывный 3 года 1,5% (-0,5%), 1% ВТБ Банк, ВТБ-Enter 2 / 3 года 1,8% / 2,0% (-0,3% / -0,4%), 1,5% / 1,6% Белорусский народный банк, Лучшее будущее 2 / 3 года 2% (+0,25%), 2,25% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 0,8% (-0,3%), 0,5% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 2 года 1,5% (+0,5%), 2% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 3 года 1,3% (+0,5%), 1,8% Беларусбанк, Классик 3 года 1,3% (+0,35%), 1,65% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 1,6% (+0,7%), 2,3% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 1,7% (-), 1,7% Белгазпромбанк, Стабильный 3 года 1,5% (-), 1,5% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 1% / 1% (-), 1,7% / 1,7% БПС-Сбербанк, Сохраняй 751−1000 дней 1,5% (-), 1,5% БТА Банк, БТА Профит 2 года 1,2% (+1,1%), 2,3% Банк Решение, Online-решение 2 года 2,4% (-0,15%), 2,25% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 1,6% (-0,3%), 1,3% Дабрабыт, Шчодры 2 года 1% (+1,25%), 2,25% МТБанк, Актуальный 2 года 0,5% (-), 0,5% Paritetbank, Капитал 2 года 1,75% (+0,75%), 2,5% Технобанк, Новый 2 года 2,1% (-0,35%), 1,75% Франсабанк, Верный расчет 2 года 1,5% (+1%), 2,5% Цептербанк, Цептер Соната 2 года 2,3% (-0,7%), 1,6%

Вклады в евро

Еще два месяца назад во многих банках депозиты в евро принимали практически под такой же процент, что и в долларах. Однако учитывая «непоседливость» долларовых ставок, вклады в евро стали чуть менее выгодными.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 1,5% годовых ( Paritetbank) , на 3 года — 1,1% годовых ( Белагропромбанк ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Лучшее будущее 2 / 3 года 1% (-), 1% ВТБ Банк, ВТБ-Enter 2 года 0,1% (-), 0,1% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 0,25% (-), 0,25% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 2 года 0,8% (+0,3%), 1,1% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 3 года 0,8% (+0,3%), 1,1% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд 2 года 0,65% (-), 0,65% Беларусбанк, Классик 3 года 0,8% (-), 0,8% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 0,2% (+0,8%), 1,0% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 1% (-), 1% Белгазпромбанк, Стабильный 3 года 0,8% (-), 0,8% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 0,2% / 0,2% (+0,45% / +0,5%), 0,65% / 0,7% БПС-Сбербанк, Сохраняй 751−1000 дней 0,1% (+0,3%), 0,4% БТА Банк, БТА Профит 2 года 1,2% (-), 1,2% Банк Решение, Online-решение 2 года 0,5% (-), 0,5% ВТБ Банк, Окно возможностей 3 года 0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 1,4% (-0,6%), 0,8% Дабрабыт, Шчодры 2 года 0,01% (-), 0,01% МТБанк, Актуальный 2 года 0,5% (-), 0,5% Paritetbank, Капитал 2 года 1% (+0,5%), 1,5% РРБ Банк, Free-card 2 года 0,5% (-), 0,5% РРБ Банк, 36 месяцев безотзывный 3 года 0,7% (-), 0,7% Технобанк, е-Удача 2 года 1% (-), 1% Франсабанк, Верный расчет 2 года 1,5% (-0,5%), 1% Цептербанк, Цептер Соната 2 года 1,5% (-0,5%), 1%

Банк, вклад Срок размещения Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Лучшее будущее 2 / 3 года 1% (-), 1% ВТБ Банк, ВТБ-Enter 2 года 0,1% (-), 0,1% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 0,25% (-), 0,25% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 2 года 0,8% (+0,3%), 1,1% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 3 года 0,8% (+0,3%), 1,1% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд 2 года 0,65% (-), 0,65% Беларусбанк, Классик 3 года 0,8% (-), 0,8% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 0,2% (+0,8%), 1,0% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 1% (-), 1% Белгазпромбанк, Стабильный 3 года 0,8% (-), 0,8% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 0,2% / 0,2% (+0,45% / +0,5%), 0,65% / 0,7% БПС-Сбербанк, Сохраняй 751−1000 дней 0,1% (+0,3%), 0,4% БТА Банк, БТА Профит 2 года 1,2% (-), 1,2% Банк Решение, Online-решение 2 года 0,5% (-), 0,5% ВТБ Банк, Окно возможностей 3 года 0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 1,4% (-0,6%), 0,8% Дабрабыт, Шчодры 2 года 0,01% (-), 0,01% МТБанк, Актуальный 2 года 0,5% (-), 0,5% Paritetbank, Капитал 2 года 1% (+0,5%), 1,5% РРБ Банк, Free-card 2 года 0,5% (-), 0,5% РРБ Банк, 36 месяцев безотзывный 3 года 0,7% (-), 0,7% Технобанк, е-Удача 2 года 1% (-), 1% Франсабанк, Верный расчет 2 года 1,5% (-0,5%), 1% Цептербанк, Цептер Соната 2 года 1,5% (-0,5%), 1%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля ставки идут вниз. Максимальное снижение составило 1,5% годовых. Остальные снизили ставки в среднем на 0,5−0,6% годовых.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 6,25% годовых, на 3 года — 5,8% годовых.

Банк, вклад Срок размещения Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Лучшее будущее 24 месяца 6,25% (-), 6,25% ВТБ Банк, Окно возможностей 2 / 3 года 5,8% / 5,8% (-), 5,8% / 5,8% РРБ Банк, Безотзывный на 27 месяцев 2 года 5% (-), 5% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 4,55% (-0,55%), 4% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 2 года 6,2% (-0,7%), 5,5% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 3 года 6,1% (-0,6%), 5,5% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд 2 года 5,5% (-0,5%), 5% Беларусбанк, Классик 3 года 3,5% (-0,5%), 3% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 5,5% (-), 5,5% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 5,9% (-), 5,9% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 6,5% / 6,5% (-1,5% / -1,5%), 5% / 5% БПС-Сбербанк, Сохраняй 501−1000 дней 5,5% (-), 5,5% БТА Банк, БТА Профит 2 года 6% (-), 6% Банк Решение, Формула успеха 2 года 5% (-), 5% Дабрабыт, Шчодры 2 года 4% (-), 4% Paritetbank, Капитал 2 года 5,75% (+0,45%), 6,2% Технобанк, Новый 2 года 6,5% (-0,7%), 5,8% Франсабанк, Верный расчет 2 года 6,0% (-0,5%), 5,5%

Банк, вклад Срок размещения Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Лучшее будущее 24 месяца 6,25% (-), 6,25% ВТБ Банк, Окно возможностей 2 / 3 года 5,8% / 5,8% (-), 5,8% / 5,8% РРБ Банк, Безотзывный на 27 месяцев 2 года 5% (-), 5% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 4,55% (-0,55%), 4% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 2 года 6,2% (-0,7%), 5,5% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 3 года 6,1% (-0,6%), 5,5% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд 2 года 5,5% (-0,5%), 5% Беларусбанк, Классик 3 года 3,5% (-0,5%), 3% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 5,5% (-), 5,5% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 5,9% (-), 5,9% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 6,5% / 6,5% (-1,5% / -1,5%), 5% / 5% БПС-Сбербанк, Сохраняй 501−1000 дней 5,5% (-), 5,5% БТА Банк, БТА Профит 2 года 6% (-), 6% Банк Решение, Формула успеха 2 года 5% (-), 5% Дабрабыт, Шчодры 2 года 4% (-), 4% Paritetbank, Капитал 2 года 5,75% (+0,45%), 6,2% Технобанк, Новый 2 года 6,5% (-0,7%), 5,8% Франсабанк, Верный расчет 2 года 6,0% (-0,5%), 5,5%