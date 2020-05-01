







"После этого неприятного инцидента мы проводили успешные, на наш взгляд, переговоры с нашими грузоотправителями по урегулированию последствий, по компенсации их потерь от этого события. В настоящее время завершено урегулирование с компаниями из Казахстана, с компанией "ЛУКОЙЛ", компанией "Сургутнефтегаз" в части объемов, согласован размер выплат Мозырскому НПЗ в Беларуси. И сегодня мы подписали соглашение о регулировании с компанией "Газпром нефть", - отметил он.





Как сообщалось, 18 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Беларуси была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Беларусь, Польшу, Венгрию, Германию, на Украину и в страны Балтии. По всем направлениям она была восстановлена с 9 июня. Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть".





В июле прошлого года совет директоров "Транснефти" решил, что компания возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят, что понесли потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на 1 баррель некондиционной нефти.





Компания создала резерв для урегулирования с грузоотправителями последствий инцидента на магистральном нефтепроводе "Дружба". Первоначально его размер составлял 23 млрд руб., однако потом он был увеличен до 26,066 млрд руб. "Транснефть" в рамках соглашений с грузоотправителями о внесудебном урегулировании последствий инцидента на магистральном нефтепроводе "Дружба" осуществила выплаты в размере 8,2 млрд руб. Из них 3,3 млрд руб. выплачено в четвертом квартале 2019 года и 4,9 млрд руб. - в первом квартале 2020 года.





Ранее "ЛУКОЙЛ" и венгерская MOL, казахстанские грузоотправители, "Сургутнефтегаз" и Total уже воспользовались этой опцией и заключили соглашения с "Транснефтью" о компенсациях.





По мнению руководства монополии, ожидаемый срок внесудебного урегулирования последствий инцидента в рамках утвержденного советом директоров порядка - не более года, при условии заинтересованности грузоотправителей в реализации предложенного механизма.