«Я бы никогда не пошла на это, если бы не рак». Как секс без обязательств помог забыть о болезни

Источник материала: Tut.by

Американка по имени Молли всегда жила по устоявшимся в обществе нормам. До тех пор, пока не заболела раком. Когда ее болезнь достигла терминальной стадии, она бросила мужа, с которым уже давно не чувствовала себя счастливой, и без зазрения совести начала крутить романы. Удивительно, но таким образом ей удалось залечить свою детскую травму. Откровенная история ее жизни — в материале « Ленты.ру ».



Maru Lombardo, unsplash.com

Диагноз

В 2011 году, когда Молли было 38 лет, ей поставили страшный диагноз: рак груди. Однако еще задолго до того, как у нее диагностировали смертельную болезнь, она жаловалась на проблемы в отношениях с мужем и отсутствие интима. «Я только начала искать способы наладить нашу сексуальную жизнь… И тут у меня обнаружили рак, — призналась она в разговоре с лучшей подругой, актрисой Никкой Бойер. — Не лучший момент, чтобы разжечь страсть. Вместо этого мы пытались спасти мне жизнь».

Молли удалили грудь и назначили курсы рентгенотерапии и химиотерапии. Разумеется, с мыслью о восстановлении интимной связи с мужем пришлось попрощаться. «Мы больше не поднимали этот вопрос. Да и я уже не чувствовала себя сексуальной, — вспоминает она. — А потом мне пришлось перенести операцию по удалению груди. Врачи сказали, что я не смогу иметь детей. Мне казалось, я перестала представлять всякий интерес как женщина».

На самом деле история болезни американки началась за шесть лет до того, как ей диагностировали рак груди. В 2005 году она обратилась к доктору, подозревая, что у нее в груди опухоль. Однако врач заверил ее, что она еще слишком молода для онкологии. Поэтому все эти годы женщина считала, что ее здоровье в норме. Пока не стало слишком поздно.

Вскоре из-за лечения у Молли стали выпадать волосы. «Она не захотела носить парик. Вместо этого она побрилась налысо. Это было смело и красиво. И морально тяжело», — говорит ее подруга Бойер, которая все это время находилась рядом и поддерживала ее. Позже Молли сделала себе искусственную грудь.

На втором курсе лечения, который включал в себя гормональную терапию, с Молли произошло странное. Вопреки прогнозам врачей, что терапия уничтожит у нее всякое желание заниматься сексом, ее либидо, наоборот, повысилось.

Несколько лет Молли изо всех сил старалась побороть болезнь. Она активно занималась йогой, придерживалась здорового питания и следовала всем указаниям врачей. Параллельно она пыталась спасти брак. Но болезнь только испортила отношения с мужем. Он хотел помочь жене и постоянно настаивал на том или ином виде лечения. Она же воспринимала его давление и желание все контролировать в штыки. В итоге они обратились за помощью к семейному психологу.



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Переломный момент

Во время одного из сеансов Молли позвонили из больницы и сообщили, что ее рак перешел на кости и достиг терминальной стадии. К своему огромному удивлению вместо слов поддержки она услышала от мужа вопрос: «Мы можем вернуться к обсуждению, почему я испытываю гнев?». Тогда она начала сомневаться в том, что их брак действительно стоит спасать, несмотря на 15 лет совместной жизни.

42-летняя Молли не стала считать, сколько ей осталось жить. Вместо этого она задумалась, как именно она хочет прожить отведенное ей время. После того как она узнала, что ее рак достиг четвертой стадии, она начала вести анонимный блог. Там она публиковала аудиозаписи с рассказами о своей болезни. В разговоре с Никки она объяснила, почему не раскрывала своего настоящего имени и не загружала в профиль личных фотографий. «Я не хотела, чтобы меня ассоциировали только с раком», — говорила она.

Молли все больше чувствовала желание заняться с кем-то сексом. «Я все время думала о сексе, как это бывает в подростковом возрасте, — рассказывала она. — Мне хотелось, чтобы ко мне прикасались». Она зарегистрировалась в приложении для секс-знакомств и втайне от мужа начала флиртовать с мужчинами.

В приложении Молли познакомилась с итальянцем, который предложил ей заняться виртуальным сексом. Она согласилась и не пожалела. «Я всегда была верной. Ни разу никому не изменяла за всю жизнь, — клялась Молли. — С одной стороны, я радовалась, что получила то, что хотела, а с другой стороны — думала: „Что же я натворила?“». В тот же вечер она рассказала обо всем мужу. Он не стал злиться и ответил на ее признание совершенно спокойно: «Я рад за тебя. Если это то, что тебе нужно, не сдерживай себя. Это абсолютно нормально».



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Во все тяжкие

После разговора с мужем она уже без зазрения совести продолжила заниматься виртуальным сексом. «Думаю, я бы никогда не пошла на это, если бы у меня не диагностировали рак. До болезни я всегда старалась жить по правилам и вела себя осторожно, — подчеркнула американка. — Раньше меня заботило, что обо мне подумают окружающие. После того как мне поставили диагноз, меня перестало волновать чужое мнение».

Хотя муж не был против ее увлечения виртуальным сексом с другими мужчинами, остальные проблемы между ними никуда не делись. Молли предложила ему развестись. «Между нами сохранились дружеские отношения. У него уже появилась новая девушка», — подчеркивала она. Несмотря на болезнь, кардинальные перемены в жизни преобразили ее. Вскоре она перешла на живое общение с мужчинами. В какой-то момент в ее телефоне накопились контакты около 200 поклонников.

Как-то Молли пересеклась за ланчем со своей подругой Никки, с которой была знакома около 20 лет. Та сразу подметила, как изменился внешний вид Молли: она похорошела и стала раскованнее. «Она рассказала мне, что побывала уже на двух свиданиях», — вспоминает актриса. Тогда ей пришла в голову идея взять у подруги интервью и сделать откровенный подкаст о ее болезни, лечении, сексуальной жизни, взаимоотношениях между людьми и дружбе.

«Предполагалось, что это будет не просто подкаст о сексе. История скорее о том, как залечить старые раны и принять действительность такой, какая она есть», — подчеркнула Никки. «Благодаря сексу я чувствую себя живой, — искренне призналась Молли. — Это хороший способ забыть о болезни».

Запись пошла

В подкасте Молли рассказала, как однажды воспользовалась рекомендацией своей подруги и записалась на прием к массажисту. «Это ужасно, — заметила она, с трудом сдерживая смех. — Но я чувствовала некое напряжение в ногах, и мне хотелось, чтобы кто-то помог мне его снять».

«Я легла на массажный стол. Он начал массировать мне ноги, потом руки. На самом деле он потрясающе выполнял свою работу, — продолжала вспоминать Молли. — Он действительно чудесный массажист. Но затем я закрыла глаза и почувствовала, что он касается моей груди. Я не была уверена, что хотела чего-то большего. Именно в этот момент я подумала, не самое ли время расставить границы? Можно сказать, я начала переговоры со своим телом. И мое тело ответило: „Расслабься и узнай, что тебя ждет дальше“».

Неожиданно Молли начала оправдываться перед массажистом. Она заявила, что не надеялась на интим. В ответ специалист сказал, что он не смог устоять перед ее энергетикой, и начал делать эротический массаж. «Это было невероятно. Я решила отдаться моменту, просто лежать там и получать удовольствие от всего, что со мной происходит».

Череда новых знакомств

«Если вы боитесь вступать в серьезные отношения — я именно тот человек, который вам нужен», — иронично говорила она. Молли рассказала, что первое ее свидание было с влюбленной парой, которая предложила ей секс втроем. Американка пришла на встречу в бар в простом, но сексуальном наряде. На ней были обтягивающие черные джинсы, короткий топ и ярко-красная помада на губах.

«Я была разочарована. Все это меня не заводило. Они были милыми, действительно милыми. Они рассказывали мне о себе и своих увлечениях, а я сидела и повторяла: „Как интересно, как здорово“», — призналась Молли. По ее словам, она сделала паре много комплиментов и честно призналась, что не хочет заниматься сексом втроем.

Вскоре Молли впервые в жизни поцеловалась с женщиной. «Мы были в туалете бара. Я попросила ее показать свое нижнее белье, затем я показала ей свое. Мы поцеловались, но это оказалось не так чувственно, как я ожидала. Я не получила удовольствия», — призналась она.

Вечером в тот же день она обменялась с очередным онлайн-знакомым интимными селфи и договорилась о встрече. Он работал автомехаником и покорил ее своими мускулами. «Мы были абсолютно разными людьми, у нас даже не было общих тем для разговора, но он потрясающе целовался, — рассказала Молли подруге. — Мы вели себя как подростки, залезли в одну из машин его клиентов и целовались». Она заверила, что кроме чувственных поцелуев между ними ничего не произошло.

Затем Молли познакомилась в интернете со сценаристом. Они пересеклись в баре и после недолгого общения переспали в его припаркованном поблизости авто. Она без лукавства отметила, что на тот момент ей нравился секс без обязательств. Никки предложила подруге узнать, какие впечатления остались у сценариста после их встречи. В результате они позвонили ему и записали разговор на диктофон.

«Она была очень милой и привлекательной, — отметил он в беседе с Никки. — Мне нравилось болтать с ней у барной стойки. Не помню точно, сколько мы там пробыли, думаю, примерно полтора часа. Она была веселой и с интересом поддерживала разговор: задавала вопросы и пыталась узнать меня получше. Молли внимательно слушала и не отводила от меня взгляда, когда я ей что-то рассказывал».

Затем Никки спросила, планировал ли он переспать с ней, когда они покинули бар. По его словам, он предложил Молли довезти ее до дома. «Я правда хотел подвезти ее, но все пошло не по плану, — со смехом продолжил он. — Мы сели в машину и… Готов поспорить, вы знаете, что произошло дальше. Я помню, что она классно целовалась. Затем мы начали раздевать друг друга, нас уже было не остановить. После того как мы переспали, я все же отвез ее домой».

Он признался Никки, что если бы Молли рассказала о своей болезни, его отношение к ней не изменилось бы. «Скорее всего, я бы сказал: „Зачем мы тратим время в этом баре, давай займемся чем-то повеселее?“ — отметил он. — Я думаю, я понимаю, почему она не поделилась со мной своим диагнозом. Она хотела поставить болезнь на паузу и просто насладиться вечером».

Секс-эксперименты

В одной из бесед с Никки Молли рассказала о многочисленных свиданиях с фетишистами. Однажды она познакомилась в приложении Tinder с манекенщиком из Германии, которого возбуждали женские ноги. «Тогда я еще не знала о таком фетише. Я сделала педикюр, надела туфли на высоком каблуке и отправилась к нему домой, — припомнила она. — Сначала все было прилично. Мы пили вино и вели довольно интеллектуальную беседу. А потом он затронул тему ног». По словам Молли, он попросил ее походить голыми ногами по его телу и даже лицу.

«Он лежал голый на полу, а я ходила по нему. Он поддерживал меня руками, чтобы я не упала. Затем я начала играть роль доминаторши и указывать ему, что нужно делать. Это было забавно. Когда еще невероятно красивый мужчина будет облизывать тебе ноги?» — рассказала она Никки, смеясь. Она подчеркнула, что не занималась с ним сексом.

Молли призналась, что до болезни она мечтала о моногамных отношениях, в которых оба партнера хранят верность друг другу. Но после того, как у нее произошел гормональный сбой, она перестала испытывать ревность и привязанность к людям. «Сейчас мы вместе и здорово проводим время, — рассуждала она. — После мы разойдемся, и каждый пойдет своей дорогой». Более того, она стала открыта к любым экспериментам.

При общении с мужчинами Молли умалчивала о том, что у нее четвертая стадия рака. О ее смертельной болезни знали лишь несколько человек: семья и лучшая подруга Никки. Однако рак прогрессировал, и Молли становилось все сложнее держать болезнь в тайне. В подкасте Никки рассказала, как у ее подруги диагностировали тромбоэмболию легочной артерии. Молли реанимировали после того, как у нее сильно воспалилась нога. Оказалось, это произошло из-за тромбоза вен.

К удивлению Никки, подруга переживала не из-за своего здоровья, а из-за того, что ей пришлось перенести запланированное свидание. Разумеется, она не стала раскрывать своему онлайн-знакомому настоящую причину, по которой их встречу пришлось отложить. «Когда мне нужно было пройти лечение, я говорила, что не могу встретиться из-за работы», — пояснила она. Спустя два дня интенсивного лечения врач отпустил Молли домой.



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Секрет

Во время очередного свидания она впервые после расставания с мужем захотела чего-то большего, чем просто секс. Но это означало, что ей следовало снять маску и рассказать о болезни.

Когда Молли было 45 лет, она отправилась к доктору и напрямую спросила его, сколько ей осталось жить. «Я сказала ему, что хотела бы дожить до 50 лет, если это возможно, — вспоминает она. — На что он ответил, что лучше не делать никаких прогнозов и радоваться каждому прожитому году. Именно тогда я поняла, что могу не дожить до 50. Мне казалось, что я не прошу о многом. Но врач не мог мне пообещать даже этого».

Ей стало страшно оставаться наедине со своими мыслями и эмоциями. На следующий день она вновь вышла в интернет и познакомилась с привлекательным мужчиной. Когда они встретились и занялись сексом, у Молли пошла кровь. Новый знакомый испугался и начал спрашивать о ее здоровье. «Я посмотрела ему прямо в глаза и сказала, что я смертельно больна. Я сказала, что у меня мало времени», — вспоминает она.

На прощание ее партнер пообещал, что они встретятся снова, но этого так и не произошло. Однако ей впервые удалось сделать то, чего она так боялась: рассказать незнакомому человеку о своем диагнозе. «Из-за болезни я стала все больше уставать. Я уже не могла так просто переспать с незнакомым мужчиной. Я мечтала встретить близкого по духу человека. Меня уже интересовала не интимная, а эмоциональная связь», — говорила она.

Молли пошла на решительный шаг: она улетела из Калифорнии в Нью-Йорк и приняла участие в модном показе. Все участвующие в нем модели болели раком.

Никки и мать Молли также приехали на шоу, чтобы поддержать ее. «Вокруг было много людей: зрители, дизайнеры и толпа фотографов, — говорит Никки. — У Молли были эмоциональные качели: в одну минуту она смеялась и была в приподнятом настроении, а в другую — резко становилась грустной». Перед выходом на сцену она выглядела очень напуганной. Неудивительно, ведь она собиралась признаться перед сотнями зрителей, что болеет раком.

Многие из моделей вышли на подиум топлес, оголив свои шрамы после операции. «Они производили впечатление уверенных в себе людей», — заметила Никки. Молли предстала перед зрителями в черном нижнем белье и туфлях на высоких каблуках. «Она выглядела потрясающе. Не передать словами, что я испытывала, когда она шла по подиуму. У нее все получилось. Черт возьми, она сделала это», — описала Никки свои эмоции.

Разговоры о жизни и смерти

После поездки в Нью-Йорк многое изменилось. «Разумеется, Молли осталась все той же Молли. Но она слабела на глазах и быстро уставала, — рассказывает Никки. — Нам становилось все сложнее записывать подкаст. Мы будто вышли из тумана и столкнулись с жестокой действительностью. Мы стали чаще рассуждать о серьезных вещах. Например о том, что нас ждет после смерти».

Во время одной из бесед Молли заявила подруге, что смерть — это одновременно конец одного этапа и начало другого. «Это что-то вроде переходного момента. Мысли об этом успокаивают меня. Мы все рано или поздно умрем. Мои страдания скоро закончатся. Но после меня ждет нечто неизведанное», — пояснила она. Однако их глубокие рассуждения быстро сменялись разговорами о Молли и ее знакомствах.

Американка вспомнила, как лежала в больнице и получила сообщение от онлайн-знакомого, с которым уже однажды пересекалась. Он предложил больной увидеться снова. «Я ответила, что попала с осложнениями в больницу, — отметила она. — Он захотел приехать ко мне. Когда он зашел в палату, он сразу снял штаны и лег ко мне на кушетку. Мы просто обнимались. Это было очень мило». По словам Никки, которая видела его на фотографиях, он был невероятно красив.

Когда все медсестры вышли из палаты, Молли осталась со своим привлекательным гостем наедине. «Мы лежали за занавеской. Если бы кто-то зашел, мы бы услышали звук открывающейся двери и успели бы среагировать, — со смехом продолжила она. — Я сама не заметила, как это произошло, но мы начали заниматься сексом. Все было быстро, но мне понравилось. По правде говоря, это было невероятно».



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Раздвоение личности

После выписки из больницы Молли зашла в кофейню и начала писать мемуары. В качестве пролога она оставила самой себе письмо. «Эта книга о насилии и о том, как пережить тяжелый период и собрать себя по частям в единое целое. Моя история началась, когда мне было семь лет, — написала она. — Тогда у моей матери появился новый возлюбленный».

В один из вечеров бойфренд что-то подсыпал ее матери, из-за чего та уснула. Затем он начал домогаться Молли. Каким-то образом ей удалось вырваться из его рук и добежать до спящей матери. «Я пыталась ее разбудить и повторяла, что нам нужно как можно скорее уйти. На что она отвечала: „Я сплю“», — продолжила она рассказ.

Когда мать пришла в себя, дочь сказала ей об изнасиловании. Произошедшее сильно травмировало детскую психику Молли. Мать обратилась за советом к адвокату. Она хотела засудить насильника, но боялась за психическое здоровье дочери. Адвокат посоветовал ей не подавать на бойфренда заявление в суд, поскольку в ходе судебного расследования Молли стали бы водить по больницам и полицейским участкам. По его словам, она рисковала нанести ребенку еще большую травму.

«Что бы я ни предприняла тогда, мы все равно уже не могли бы стереть того, что произошло. Я чувствовала огромную вину и стыд перед Молли. Она сказала, что простила меня. Но саму себя я простить не смогла, — призналась мать. — Произошедшее отразилось на ее самооценке и восприятии своего тела. Она перестала считать, что только она имеет право прикасаться к себе. Она уже не чувствовала себя защищенной. Думаю, изнасилование серьезно повлияло на ее дальнейшие отношения с мужчинами. Это отразилось на всей ее жизни».

В своей книге Молли рассказала, каким для нее был секс до болезни. «Я воспринимала близость как настоящую пытку, а не удовольствие, которое два человека дарят друг другу», — пояснила она. Молли начала знакомиться со своим телом, только когда узнала о страшном диагнозе. Она раскрыла в себе новые ощущения и стала прислушиваться к тому, чего хочет ее тело. «Я училась понимать, что мне нравится и не нравится. Где мои границы. Я будто собирала свое тело по крупицам». Оказалось, таким образом она пыталась залечить детскую травму.

Прощание

«Молли лежит в больнице. К ней тянется множество трубок. Такое уже бывало, поэтому все надеялись, что и на этот раз ее скоро выпишут, — вспоминает Никки последние недели жизни подруги. — Но прошло четыре недели, а она все еще была там. Однажды мне написали, что ее положили в реанимацию».

Никки сразу же приехала в больницу. То, что она увидела в отделении интенсивной терапии, повергло ее в шок. «Из ее рта торчало множество трубок. На шее был специальный фиксатор, ограничивающий подвижность головы. Она лежала на кушетке в полной отключке. Руки были пристегнуты, чтобы она случайно не вытащила трубки. Я стояла там и думала: „Она умирает“».

Вскоре после этого Молли пришла в сознание. «Мне провели эту дурацкую процедуру по замене питательной трубки, — рассказала она подруге. — Тогда я сказала врачам: „Я не могу дышать. Думаю, что я умираю“». Затем они обе рассмеялись. Однако реагировать на происходящее с юмором становилось все сложнее.

Затем Никки дала подруге лист бумаги и ручку. Молли с присущим ей юмором написала: «Именно так выглядит мое худшее состояние». Позже в палату зашел доктор, и больная спросила его на бумаге: «А вы получили у своих родителей разрешение прийти сюда?». Врач улыбнулся и сказал, что они точно поладят. Молли просила, чтобы он отсоединил от нее аппарат, который заменял ей легкие.

По словам Никки, доктор согласился пойти на риск и вытащить из горла трубку. При этом никто не знал, сможет ли больная дышать самостоятельно. «В комнате стояла мертвая тишина. Все сидели и ждали, когда Молли сделает первый вдох, — рассказывает Никки. — Будто время остановилось, и все затаили дыхание». Наконец это произошло: Молли вдохнула и закашляла. Когда она снова смогла говорить, она попросила Никки закончить подкаст, что бы с ней ни произошло дальше.



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Американка попала в больницу 14 декабря. 2 февраля 2019 года она дала подруге одно из последних своих интервью, все еще находясь на больничной койке. Последний год у Молли были серьезные проблемы с пищеварением. Еда буквально не задерживалась в ее организме, а доктора не могли найти этому объяснение. Оказалось, рак перешел на органы пищеварительной системы.

Молли попала в новую реальность, где ее ежедневно ждали посетители, врачи и лечение. Но несмотря на это, ей удавалось сохранять оптимизм и шутить. Она призналась Никки, что последние месяцы она уже не думала об интиме.

Секс — это отличный способ почувствовать свое тело. А я уже не чувствую с ним связь. Я, можно сказать, отсоединилась от него. Мое тело отлично отслужило мне. Оно боролось с раком на протяжении трех-четырех лет. Но теперь это уже не мое тело. Я готова оставить его, — говорит Молли.

По словам Никки, хотя организм Молли с каждым днем разрушался и умирал, сама она оставалась все такой же многогранной и интересной личностью, как и прежде. Даже на больничной койке она продолжала писать мемуары. «Мы все понимали, что она уже не покинет больницу живой. Она во что бы то ни стало хотела дописать книгу и тратила на это последние силы. Иногда ее хватало лишь на несколько предложений. Порой она протягивала мне свой компьютер и спрашивала мое мнение. Написанное заставляло меня то смеяться, то плакать», — призналась Никки.

В своих мемуарах Молли отметила, насколько удивительной была ее жизнь. По ее словам, в семь лет она перестала доверять людям. Она вышла замуж за мужчину, который любил все контролировать, поскольку подсознательно верила, что он сможет защитить ее. А потом случилось, казалось бы, самое страшное: она заболела раком. Болезнь лишила ее груди и возможности иметь детей. Но только благодаря раку она смогла открыть в себе спящую сексуальность и понять, чего она действительно хочет. Благодаря болезни Молли стала мудрее и осознаннее. Она перестала волноваться о том, что подумают другие, и начала больше прислушиваться к себе и своему телу. Именно к таким выводам она пришла в своей книге.

«В семь лет моя личность раздвоилась, — рассуждала Молли. — Всю жизнь я пыталась стать целостной. Я всегда мечтала о настоящей любви. Я любила своего мужа, но, признаться честно, он не давал мне того внимания, которое мне было нужно. Я всегда хотела найти человека, который чувствовал бы и понимал меня. Который любил бы меня. Но недавно я поняла, что я сама должна стать этим человеком. Должна найти путь к себе. Изнасилование, непростой брак, заболевание — все это дано было мне, чтобы я обрела себя. Я больше не чувствую себя жертвой».

«Я знаю, что мне осталось совсем немного, — подчеркнула Молли в последнем интервью с Никки. — Вероятно, я не доживу до конца года. Но я знаю точно, что за отведенное мне время я смогу найти любовь… Любовь к себе».

Молли умерла в марте 2019 года. Ей было 45 лет. Никки развеяла ее прах в одном из живописных районов Малибу.