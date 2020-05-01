СМИ узнали о демонтаже мозаики с портретом Путина в храме парка «Патриот»

















Издание указывает, что ранее в РПЦ сообщали, что решение о демонтаже может принять лишь Поместный собор. При этом не указывается, действительно ли в Русской православной церкви обсуждали этот вопрос.





Вопросы к внутреннему убранству храма возникли после того как издание «МБХ медиа» сообщило о том, что на стенах появится мозаика с изображением как Путина, так и других российских чиновников: министра обороны Сергея Шойгу, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Увековечить авторы решили и Иосифа Сталина, который был верховным главнокомандующим во время Великой Отечественной войны.





Председатель художественного совета РПЦ протоиерей Леонид Калинин появление современных российских политиков во внутреннем убранстве храма объяснил их ролью в присоединении Крыма. При этом он указал, что площадь упомянутой в СМИ мозаики составляет 1/5000 всех мозаик в храме.





В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин улыбнулся, узнав о художественном решении. «Он сказал: «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано»», — сообщил Песков.





Накануне стало известно о том, что открытие храма в парке «Патриот» перенесено на неопределенный срок из-за карантинных мер. Ранее открытие было запланировано к 9 мая 2020 года — к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. РПЦ называла датой его освящения 6 мая.







