ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

СМИ узнали о демонтаже мозаики с портретом Путина в храме парка «Патриот»

01.05.2020 08:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В главном храме вооруженных сил, которые находится в парке «Патриот» демонтировали мозаичное изображение президента России Владимира Путина, сообщает «Коммерсантъ».





Издание указывает, что ранее в РПЦ сообщали, что решение о демонтаже может принять лишь Поместный собор. При этом не указывается, действительно ли в Русской православной церкви обсуждали этот вопрос.

Вопросы к внутреннему убранству храма возникли после того как издание «МБХ медиа» сообщило о том, что на стенах появится мозаика с изображением как Путина, так и других российских чиновников: министра обороны Сергея Шойгу, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Увековечить авторы решили и Иосифа Сталина, который был верховным главнокомандующим во время Великой Отечественной войны.

Председатель художественного совета РПЦ протоиерей Леонид Калинин появление современных российских политиков во внутреннем убранстве храма объяснил их ролью в присоединении Крыма. При этом он указал, что площадь упомянутой в СМИ мозаики составляет 1/5000 всех мозаик в храме.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин улыбнулся, узнав о художественном решении. «Он сказал: «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано»», — сообщил Песков.

Накануне стало известно о том, что открытие храма в парке «Патриот» перенесено на неопределенный срок из-за карантинных мер. Ранее открытие было запланировано к 9 мая 2020 года — к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. РПЦ называла датой его освящения 6 мая.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В главном храме вооруженных сил, которые находится в парке «Патриот» демонтировали мозаичное изображение президента России Владимира Путина,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Секс, скальпели и липосакция. Три фильма о мире пластической хирургии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Ивьевский край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика