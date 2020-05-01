Секс, скальпели и липосакция. Три фильма о мире пластической хирургии

Источник материала: Tut.by

Кто они — эти многие миллионы женщин, которые добровольно ложатся под нож пластического хирурга каждый год?

В этой серии ведущая Черри познакомится с 29-летней Кейшей и вместе с ней отправится в Турцию, где предлагают набор процедур «под ключ» и сулят пациенткам «тело как у Ким Кардашьян».

В родной Британии Черри встретится с 20-летней Шеннон, которая решилась на очень противоречивую процедуру — лабиопластику (изменение формы половых губ). Как ни странно, все больше юных британских девушек обращаются к врачам с просьбой дать им направление именно на эту пластическую операцию, и многим пациенткам нет и 18 лет.

Что именно подталкивает девушек к такому решительному шагу и при чем здесь порно?

Серия 1 | «Хочу, чтобы как в порно» или «тело как у Кардашьян»

Фильмы доступны для просмотра на территории России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Серия 2 | «Как будто и не рожала». Пластика для мамочек и невест

Пластическая хирургия, как и любая другая индустрия, подстраивается под нужды своих клиентов. Большой сегмент женщин, прибегающих к услугам хирургов, — дамы, которые хотят вернуть форму после родов.

Обычно такие женщины сразу выбирают целый пакет процедур: набор операций, направленных на коррекцию сразу нескольких зон. Как ни странно, еще одна категория женщин, прибегающих к такому виду услуг, — будущие невесты, которые хотят выглядеть идеально на свадебных фото.

Серия 3| Культ тела и бразильская подтяжка ягодиц