﻿ Секс, скальпели и липосакция. Три фильма о мире пластической хирургии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Секс, скальпели и липосакция. Три фильма о мире пластической хирургии

01.05.2020 08:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Кто они — эти многие миллионы женщин, которые добровольно ложатся под нож пластического хирурга каждый год?

В этой серии ведущая Черри познакомится с 29-летней Кейшей и вместе с ней отправится в Турцию, где предлагают набор процедур «под ключ» и сулят пациенткам «тело как у Ким Кардашьян».

В родной Британии Черри встретится с 20-летней Шеннон, которая решилась на очень противоречивую процедуру — лабиопластику (изменение формы половых губ). Как ни странно, все больше юных британских девушек обращаются к врачам с просьбой дать им направление именно на эту пластическую операцию, и многим пациенткам нет и 18 лет.

Что именно подталкивает девушек к такому решительному шагу и при чем здесь порно?

Серия 1 | «Хочу, чтобы как в порно» или «тело как у Кардашьян»

Фильмы доступны для просмотра на территории России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Серия 2 | «Как будто и не рожала». Пластика для мамочек и невест

Пластическая хирургия, как и любая другая индустрия, подстраивается под нужды своих клиентов. Большой сегмент женщин, прибегающих к услугам хирургов, — дамы, которые хотят вернуть форму после родов.

Обычно такие женщины сразу выбирают целый пакет процедур: набор операций, направленных на коррекцию сразу нескольких зон. Как ни странно, еще одна категория женщин, прибегающих к такому виду услуг, — будущие невесты, которые хотят выглядеть идеально на свадебных фото.

Серия 3| Культ тела и бразильская подтяжка ягодиц

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто они - эти многие миллионы женщин, которые добровольно ложатся под нож пластического хирурга каждый год?
 
Новости дня
Новости разные
 
Транснефть согласовала размер выплат Мозырскому НПЗ за "грязную" нефть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика