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Уважаемые труженики села, дорогие ветераны труда!

01.05.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Уважаемые труженики села, дорогие ветераны труда!

Примите искренние поздравления с Праздником труда!
Пусть любое дело, за которое вы беретесь, доставляет удовольствие и радует своими результатами.
Этот весенний день отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее. Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии служит надежным фундаментом для благополучия наших семей, а наши общие достижения создают уверенность в завтрашнем дне. Пусть Праздник труда придаст вам оптимизма, веры в собственные силы, служит стимулом для дальнейшего развития.
Крепкого здоровья, активного долголетия, добра и любви вам и вашим близким!
Райком профсоюза работников АПК.

 
 
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Примите искренние поздравления с Праздником труда! Пусть любое дело, за которое вы беретесь, доставляет удовольствие и радует своими результатами. Этот...
 
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