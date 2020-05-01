Уважаемые труженики села, дорогие ветераны труда!

Источник материала: Кировец





Примите искренние поздравления с Праздником труда!

Пусть любое дело, за которое вы беретесь, доставляет удовольствие и радует своими результатами.

Этот весенний день отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее. Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии служит надежным фундаментом для благополучия наших семей, а наши общие достижения создают уверенность в завтрашнем дне. Пусть Праздник труда придаст вам оптимизма, веры в собственные силы, служит стимулом для дальнейшего развития.

Крепкого здоровья, активного долголетия, добра и любви вам и вашим близким!

Райком профсоюза работников АПК.