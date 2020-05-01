Лукашенко поздравил белорусов с Днем труда

Источник материала: ОНТ

День труда отмечают сегодня в мире. Праздник более чем с вековой историей, по сути, символ солидарности трудящихся, сегодня больше ассоциируется с весной.

В Беларуси традиции не забыты – Первомай празднуют. В поздравлении соотечественникам Александр Лукашенко отметил, что День труда стирает границы между странами и поколениями. «Для жителей Беларуси созидательная работа всегда была и остается величайшей ценностью. Почета и благодарности заслуживают все трудовые коллективы, ветераны труда, молодые специалисты, каждый, кто вносит вклад в общее благо, делает Отечество богаче и краше».

Президент подчеркнул, что в Беларуси строят будущее на принципах социальной справедливости и уважения к профессионалам. И пожелал всем здоровья, сплоченности, любви и весеннего настроения.

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