|
Лукашенко поздравил белорусов с Днем труда
Источник материала: ОНТ
День труда отмечают сегодня в мире. Праздник более чем с вековой историей, по сути, символ солидарности трудящихся, сегодня больше ассоциируется с весной.
В Беларуси традиции не забыты – Первомай празднуют. В поздравлении соотечественникам Александр Лукашенко отметил, что День труда стирает границы между странами и поколениями. «Для жителей Беларуси созидательная работа всегда была и остается величайшей ценностью. Почета и благодарности заслуживают все трудовые коллективы, ветераны труда, молодые специалисты, каждый, кто вносит вклад в общее благо, делает Отечество богаче и краше».
Президент подчеркнул, что в Беларуси строят будущее на принципах социальной справедливости и уважения к профессионалам. И пожелал всем здоровья, сплоченности, любви и весеннего настроения.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День труда отмечают сегодня в мире. Праздник более чем с вековой историей, по сути, символ солидарности трудящихся, сегодня больше ассоциируется с весной. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)