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Лукашенко поздравил белорусов с Днем труда

01.05.2020 08:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко поздравил белорусов с Днем труда

День труда отмечают сегодня в мире. Праздник более чем с вековой историей, по сути, символ солидарности трудящихся, сегодня больше ассоциируется с весной.

В Беларуси традиции не забыты – Первомай празднуют. В поздравлении соотечественникам Александр Лукашенко отметил, что День труда стирает границы между странами и поколениями. «Для жителей Беларуси созидательная работа всегда была и остается величайшей ценностью. Почета и благодарности заслуживают все трудовые коллективы, ветераны труда, молодые специалисты, каждый, кто вносит вклад в общее благо, делает Отечество богаче и краше».

Президент подчеркнул, что в Беларуси строят будущее на принципах социальной справедливости и уважения к профессионалам. И пожелал всем здоровья, сплоченности, любви и весеннего настроения.

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День труда отмечают сегодня в мире. Праздник более чем с вековой историей, по сути, символ солидарности трудящихся, сегодня больше ассоциируется с весной. В...
 
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