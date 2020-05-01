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Госнефтекомпания Азербайджана хочет участвовать в модернизации "Гродно Азот" и "Нафтана"

01.05.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) заинтересована в участии в проектах строительства нового комплекса по выпуску азотных удобрений на заводе ОАО "Гродно Азот" и модернизации Новополоцкого НПЗ ("Нафтан") в Беларуси.

"Есть несколько проектов в Беларуси, которые представляют интерес для ГНКАР. Мы готовы принять участие в проекте строительства нового комплекса азотных удобрений на "Гродно Азот", - сообщил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью ГНКАР Ибрагим Ахмедов в интервью "Вестнику Белнефтехима".

"Рассматриваем также свое участие в проекте модернизации ОАО "Нафтан". Здесь может быть востребован наш опыт в прокладке трубопроводов, электрики. В этих проектах мы уже обозначили свою заинтересованность и ведем переговоры", - уточнил он, напомнив, что ГНКАР привлечена к модернизации Мозырского НПЗ, где принимает участие в строительстве трубопроводной инфраструктуры для комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков.

"Сейчас на Мозырском НПЗ работает около 200 наших сотрудников. Работы ведутся по графику и даже с небольшим опережением - на уровне 10%. Планируется, что проект будет завершен в сентябре 2020 года", - сказал представитель ГНКАР.

Кроме того, по его словам, по мере реализации первоочередных задач - проектов модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева и нефтехимического комплекса "Азерхимия" - Госнефтекомпания "примет к рассмотрению другие инвестиционные проекты, обязательно рассмотрит предложение по развитию сети АЗС ГНКАР в Беларуси, если такое поступит".

Как отметил Ахмедов, Госнефтекомпания Азербайджана в этом году уже отправила в Беларусь 3,83 млн баррелей нефти, в том числе "2,05 млн азербайджанской и 1,78 млн неазербайджанской". Основную часть операций по продаже нефти SOCAR Trading (дочерняя структура ГНКАР) проводит на основе спотовых сделок.

Он добавил, что в ГНКАР удовлетворены намерением белорусской стороны подписать соглашение на поставку азербайджанской нефти в объеме 1 млн тонн в 2020 году.

Как сообщалось, белорусское ОАО "Гродно Азот" планирует реализовать масштабный проект по строительству нового азотного комплекса стоимостью около $1,6 млрд. Годовые мощности по производству аммиака составят 875 тыс. тонн, карбамида - 1 млн 225 тыс. тонн, водорода - 200 млн куб. м. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован в конце 2024 года.

Также сообщалось, что SOCAR Trading в марте-апреле текущего года поставила концерну "Белнефтехим" четыре партии нефти.
 
Теги: Гродно
 
 
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Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) заинтересована в участии в проектах строительства нового комплекса по выпуску азотных удобрений на заводе ОАО "Гродно Азот"...
 
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