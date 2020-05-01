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В Толочинском районе рецидивист поймал в лесу девушку и связал ее

01.05.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

27 апреля в Толочинском районе нападению подверглась 26-летняя девушка, которая возвращалась в деревню через лесополосу — нападавший повалил ее на землю и связал.






Как позже расскажет милиционерам девушка, в тот вечер она возвращалась домой с работы и заметила, что за ней идет мужчина. В какой-то момент преследователь напал на нее, повалил на землю и связал руки и ноги.

После этого злоумышленник потребовал у нее деньги, а когда девушка попыталась закричать, пригрозил ей физической расправой. Забрав телефон жертвы мужчина приказал ей лежать, а сам пошел в ту сторону, откуда пришел.

В этот момент потерпевшей удалось развязать ноги и побежать в сторону деревни. Заметив это мужчина сначала бросился за ней, но увидев приближающихся людей, убежал в лес.

Девушка обратилась в милицию, и на розыск подозреваемого немедленно отправились сотрудники местного РОВД, взяв с собой ищейку. Чуть позже к месту преступления подтянулись сотрудники УВД Витебского облисполкома. В лесу развернули широкомасштабную операцию по поимке нападавшего.

Отрабатывался широкий круг подозреваемых. Активный розыск вели как в Толочинском районе, где произошло нападени, так и в соседних районах Витебской и Могилевской областей. В результате в соседней области задержали 38-летнего уроженца Шкловского района.

Подозреваемый уже уже 9 раз был судим за кражи и грабеж. Освободился он только в феврале нынешнего года — последний срок рецидивист отбывал в России.

28 апреля рецидивиста задержали в 30 километрах от места нападения. В доме, где он отсиживался, оперативники нашли нож и телефон, похищенный у девушки.

Также выяснилось, что после нападения в соседней деревне он успел совершить кражу велосипеда, чтобы подальше убраться от места преступления.

Кроме того, у правоохранителей есть основания полагать, что задержанный причастен к целой серии преступлении, в том числе и тяжких на территории Витебской и Могилевской областей. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следователи возбудили в его отношении уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД ВИтебского облисполкома.
 
 
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27 апреля в Толочинском районе нападению подверглась 26-летняя девушка, которая возвращалась в деревню через лесополосу — нападавший повалил ее на землю и связал.
 
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