«Опозорился перед всеми. Казалось, это конец». Как нелепые ситуации попадают в Сеть и делают людей звездами

Источник материала: Tut.by

Знаете ли вы политического обозревателя, специалиста по Южной Корее Роберта Келли? Думаете, что нет? А вот и неправда. Знаете! Роберт Келли — знаменитость. Только мне прислали видео с его участием за последнее время раза три. Потому что сейчас оно актуально, как никогда.

Александр ЗантовичПисатель, блогер, работник банка. Ведет колонку на LADY с 2013 года

Но давайте по порядку.

Программа World News телеканала BBC 11 марта 2017 года проводила интервью по вопросу импичмента президенту Южной Кореи Пак Кын Хе. Собеседником корреспондента был профессор политических наук Национального Университета Пусана в Южной Корее. Интервью проходило онлайн, то есть вещал профессор из собственной квартиры. Все шло неплохо и очень скучно, как и положено политическим репортажам. Картинка была четкой, профессор компетентно комментировал ситуацию. А потом случилось то, что сделало семью Келли знаменитой на весь мир.

Сперва в отцовский кабинет входит старшая дочь Мэрион в отчаянно желтой кофте. И не просто входит. Манера девочки проникать в помещения была настолько нахальной и непосредственной, что в итоге стала самостоятельным мемом.

Роберт уже знает, что дочка в комнате. Он видит себя на отдельном экране. Он отодвигает девочку и пытается продолжать вещание. Но на подмогу к Мэрион уже спешит в ходунках ее брат Джеймс.

По сути, интервью погублено. Но корреспондент BBC продолжает беседу. То же самое пытается делать профессор Келли. Спасти ситуацию пытается его супруга Юнг-а Ким. Она вихрем врывается в комнату и тут же понимает, что тоже попадает в кадр. Чтобы быть менее заметной, она опускается на четвереньки, хватает детишек и затаскивает их в коридор. Роберт еле сдерживает смех, глядя на картинку. Наконец дети скрываются в дверном проеме. И, как в хорошем скетч-коме, финальным аккордом идет попытка жены закрыть дверь, словно ничего этого не было.

Вышло уморительно смешно.

Естественно, видео стало вирусным и разлетелось по Сети за считаные часы. И мне стало интересно, что же случилось с этой прекрасной семьей потом.