С женской сборной Беларуси по биатлону будут работать Рыженков и Гесвайнер





Рыженков в прошлом сезоне успешно работал с мужской командой, впервые за последние 11 лет она попала в десятку сильнейших сборных мира. Его заменят россиянин Андрей Падин и белорус Роман Синиченко.





"Рыженков хорошо знает немецкий язык, — говорит тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс. — Для того, чтобы хороший контакт был с тренером и через Рыженкова был контакт у тренера со спортсменками, и было принято такое решение".





Накануне был опубликован календарь следующего Кубка мира по биатлону. Первый этап должен стартовать 28 ноября в финской Контиолахти, последний, десятый, в марте следующего года в норвежском Хольменколлене. А чемпионат мира пройдет в феврале 2021-го в словенской Поклюке.