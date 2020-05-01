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С женской сборной Беларуси по биатлону будут работать Рыженков и Гесвайнер
Источник материала: Партизан
Анонсированы изменения в тренерском штабе сборной Беларуси по биатлону. Как сообщает
Рыженков в прошлом сезоне успешно работал с мужской командой, впервые за последние 11 лет она попала в десятку сильнейших сборных мира. Его заменят россиянин Андрей Падин и белорус Роман Синиченко.
"Рыженков хорошо знает немецкий язык, — говорит тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс. — Для того, чтобы хороший контакт был с тренером и через Рыженкова был контакт у тренера со спортсменками, и было принято такое решение".
Накануне был опубликован календарь следующего Кубка мира по биатлону. Первый этап должен стартовать 28 ноября в финской Контиолахти, последний, десятый, в марте следующего года в норвежском Хольменколлене. А чемпионат мира пройдет в феврале 2021-го в словенской Поклюке.
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Анонсированы изменения в тренерском штабе сборной Беларуси по биатлону. Как сообщает телеканал "Беларусь 1", с женской командой будут работать Олег Рыженков и...
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