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1 Мая — праздник труда

01.05.2020 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Уважаемые глусчане, сердечно поздравляем вас с Первомаем, праздником весны и труда!

Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая задает новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. И твердо знаем, что только упорным добросовестным трудом может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого.

Белорусы — трудолюбивый народ, все наши достижения — в социально-экономической сфере, культуре, науке, на международной арене, многие другие — результат кропотливого труда многих поколений. Именно поэтому мы так благодарны нашим уважаемым ветеранам войны и труда и искренне желаем новых высоких трудовых достижений нашей молодежи.

Мы адресуем праздничные поздравления всем жителям и гостям Глусчины, желаем успехов в труде, здоровья, благополучия в каждом доме и доброго весеннего настроения.

С. В. ЧЕЧУХА, председатель районного исполнительного комитета

В. А. АСТАШЕВИЧ, председатель районного Совета депутатов

 
 
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Уважаемые глусчане, сердечно поздравляем вас с Первомаем, праздником весны и труда! Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая задает...
 
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