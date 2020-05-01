1 Мая — праздник труда

Источник материала: Радзiма

Уважаемые глусчане, сердечно поздравляем вас с Первомаем, праздником весны и труда!

Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая задает новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. И твердо знаем, что только упорным добросовестным трудом может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого.

Белорусы — трудолюбивый народ, все наши достижения — в социально-экономической сфере, культуре, науке, на международной арене, многие другие — результат кропотливого труда многих поколений. Именно поэтому мы так благодарны нашим уважаемым ветеранам войны и труда и искренне желаем новых высоких трудовых достижений нашей молодежи.

Мы адресуем праздничные поздравления всем жителям и гостям Глусчины, желаем успехов в труде, здоровья, благополучия в каждом доме и доброго весеннего настроения.

С. В. ЧЕЧУХА, председатель районного исполнительного комитета

В. А. АСТАШЕВИЧ, председатель районного Совета депутатов