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В районном объединении профсоюзов – новый председатель

01.05.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

С 30 апреля районное объединение профсоюзов возглавляет Дмитрий Готовчиков. 29 апреля за него единогласно отдали свои голоса 76 членов Совета районного объединения профсоюзов, в который входят председатели либо представители профсоюзных первичек предприятий и организаций района. Его кандидатура согласована Федерацией профсоюзов Беларуси.

 

В районном объединении профсоюзов – новый председатель
Фото – Михаил Левцов

 

Дмитрий Владимирович родом из Горок. Ему 45 лет. В 1997 году закончил БГСХА по специальности «бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности». В 2001 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «государственное управление».

Трудовой путь начал в 1997 году председателем профкома студентов БГСХА. Возглавлял отдел по делам молодежи Горецкого райисполкома. В 2014 году Дмитрия Владимировича избрали председателем Горецкого районного Совета депутатов. В 2015 году он назначен первым заместителем председателя Круглянского райисполкома — начальником управления сельского хозяйства и продовольствия. С 2018 года возглавлял Дрибинский райисполком.

Леонид Егоренко избран председателем Горецкой районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки.

 

Елена Агейчик

 


 
 
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  С 30 апреля районное объединение профсоюзов возглавляет Дмитрий Готовчиков. 29 апреля за него единогласно отдали свои голоса 76 членов Совета районного...
 
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