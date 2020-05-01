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В районном объединении профсоюзов – новый председатель
01.05.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
С 30 апреля районное объединение профсоюзов возглавляет Дмитрий Готовчиков. 29 апреля за него единогласно отдали свои голоса 76 членов Совета районного объединения профсоюзов, в который входят председатели либо представители профсоюзных первичек предприятий и организаций района. Его кандидатура согласована Федерацией профсоюзов Беларуси.
Дмитрий Владимирович родом из Горок. Ему 45 лет. В 1997 году закончил БГСХА по специальности «бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности». В 2001 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «государственное управление».
Трудовой путь начал в 1997 году председателем профкома студентов БГСХА. Возглавлял отдел по делам молодежи Горецкого райисполкома. В 2014 году Дмитрия Владимировича избрали председателем Горецкого районного Совета депутатов. В 2015 году он назначен первым заместителем председателя Круглянского райисполкома — начальником управления сельского хозяйства и продовольствия. С 2018 года возглавлял Дрибинский райисполком.
Леонид Егоренко избран председателем Горецкой районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки.
Елена Агейчик
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С 30 апреля районное объединение профсоюзов возглавляет Дмитрий Готовчиков. 29 апреля за него единогласно отдали свои голоса 76 членов Совета районного...
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